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Ученые получили антитела к коронавирусу из крови лам
Британские ученые получили из крови лам два варианта антител, нейтрализующих вирус SARS-CoV-2 и блокирующих его взаимодействие с человеческим рецептором ACE2... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:17
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, открытия - риа наука

Ученые получили антитела к коронавирусу из крови лам

14:17 13.07.2020
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© Fotolia / camerisЛама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу
Лама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу
© Fotolia / cameris
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Британские ученые получили из крови лам два варианта антител, нейтрализующих вирус SARS-CoV-2 и блокирующих его взаимодействие с человеческим рецептором ACE2. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Structural & Molecular Biology.
Пока не завершена разработка вакцины от нового коронавируса, эффективным методом терапии COVID-19, по мнению ученых, может быть пассивная иммунизация антителами, нейтрализующими вирусные агенты. Такие антитела могут быть переданы больным в виде сыворотки от людей, ранее инфицированных SARS-CoV-2, либо в виде самостоятельных очищенных антител.
Для того, чтобы новый коронавирус проник в клетку человека, домен RBD его белка шипа должен связаться с рецептором ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2) на поверхности клетки человека.
Биологи из Оксфордского университета под руководством Джеймса Нейсмита (James Naismith) и Рэймонда Оуэнса (Raymond Owens) обнаружили в крови лам — млекопитающих семейства верблюдовых, обитающих в Южной Америке, — два небольших стабильных антитела наноразмерного масштаба (нанотела), блокирующих в клеточной культуре взаимодействие SARS-CoV-2 с человеческим рецептором ACE2.
Человеческие антитела, как и у большинства млекопитающих, имеют две цепи — тяжелую и легкую, но у представителей верблюдовых имеется еще один, дополнительный вариант наномасштабных тел с тяжелой цепью. Среди них исследователи и обнаружили антитела к коронавирусу.
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В настоящее время нанотела рассматриваются учеными в качестве инструмента исследования и потенциальной терапии против SARS-CoV-2. Они стабильны, легко продуцируются и часто служат альтернативой обычным антителам при диагностике и визуализации клеточных процессов.
Выявленные британскими учеными близкородственные нанотела H11-H4 и H11-D4 нацелены на область белка, непосредственно примыкающую к зоне связывания ACE2 и даже слегка перекрывающую ее.
Результаты лабораторных исследований показали, что оба нанотела нейтрализуют живой вирус SARS-CoV-2, причем H11-H4 делает это особенно активно. К тому же это нанотело нейтрализуется антителами человека.
Авторы предполагают, что найденные ими нанотела могут применяться отдельно или в сочетании с другими антителами, используемыми для пассивной иммунизации пациентов с тяжелой формой COVID-19, и производство их можно организовать довольно быстро.
Однако, считают ученые, несмотря на то, что антитела верблюдовых сочетаются со своими человеческими аналогами — человеческий организм генерирует против них небольшой иммунный ответ, поэтому, прежде чем передавать антитела лам человеку, их надо адаптировать, то есть провести небольшую процедуру гуманизации.
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