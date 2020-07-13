Ученые получили антитела к коронавирусу из крови лам

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Британские ученые получили из крови лам два варианта антител, нейтрализующих вирус SARS-CoV-2 и блокирующих его взаимодействие с человеческим рецептором ACE2. Результаты исследования Британские ученые получили из крови лам два варианта антител, нейтрализующих вирус SARS-CoV-2 и блокирующих его взаимодействие с человеческим рецептором ACE2. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Structural & Molecular Biology.

Пока не завершена разработка вакцины от нового коронавируса, эффективным методом терапии COVID-19, по мнению ученых, может быть пассивная иммунизация антителами, нейтрализующими вирусные агенты. Такие антитела могут быть переданы больным в виде сыворотки от людей, ранее инфицированных SARS-CoV-2, либо в виде самостоятельных очищенных антител.

Для того, чтобы новый коронавирус проник в клетку человека, домен RBD его белка шипа должен связаться с рецептором ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2) на поверхности клетки человека.

Биологи из Оксфордского университета под руководством Джеймса Нейсмита (James Naismith) и Рэймонда Оуэнса (Raymond Owens) обнаружили в крови лам — млекопитающих семейства верблюдовых, обитающих в Южной Америке , — два небольших стабильных антитела наноразмерного масштаба (нанотела), блокирующих в клеточной культуре взаимодействие SARS-CoV-2 с человеческим рецептором ACE2.

Человеческие антитела, как и у большинства млекопитающих, имеют две цепи — тяжелую и легкую, но у представителей верблюдовых имеется еще один, дополнительный вариант наномасштабных тел с тяжелой цепью. Среди них исследователи и обнаружили антитела к коронавирусу.

В настоящее время нанотела рассматриваются учеными в качестве инструмента исследования и потенциальной терапии против SARS-CoV-2. Они стабильны, легко продуцируются и часто служат альтернативой обычным антителам при диагностике и визуализации клеточных процессов.

Выявленные британскими учеными близкородственные нанотела H11-H4 и H11-D4 нацелены на область белка, непосредственно примыкающую к зоне связывания ACE2 и даже слегка перекрывающую ее.

Результаты лабораторных исследований показали, что оба нанотела нейтрализуют живой вирус SARS-CoV-2, причем H11-H4 делает это особенно активно. К тому же это нанотело нейтрализуется антителами человека.

Авторы предполагают, что найденные ими нанотела могут применяться отдельно или в сочетании с другими антителами, используемыми для пассивной иммунизации пациентов с тяжелой формой COVID-19, и производство их можно организовать довольно быстро.