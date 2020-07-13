У СИЗО Лефортово собрались журналисты, чтобы поддержать Ивана Сафронова

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Около 50 журналистов собрались в понедельник у здания СИЗО в Лефортово, чтобы поддержать своего коллегу - подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передаёт корреспондент РИА Новости.
Правоохранители через громкоговорители призывают собравшихся разойтись. В настоящее время в Москве из-за пандемии коронавируса действует запрет на массовые мероприятия.
Как передает корреспондент РИА Новости, как минимум 11 собравшихся задержаны, включая бывших коллег Сафронова по "Коммерсанту".
"Мы сейчас сидим в автозаке, нас десять человек здесь, девять женщин и один молодой человек. Нам ничего особо не сообщают, никуда нас не везут, мы сидим в автозаке. Я была в майке, нам объяснили, что ношение этих маек приравнивается вроде как к плакату и является основанием для привлечения нас за участие в несанкционированной акции", - рассказала журналист "Коммерсанта" Анна Поваго.
Из одного с ней издания, по словам журналистки, также Ольга Алленова, Алла Пугачева, Анна Васильева и Лилия Галявиева, а также еще минимум трое - экс-сотрудники этого СМИ.
"Я не знаю об этом (задержании) пока", - сказал РИА Новости главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин.
Главред издания "Холод" Таисия Бекбулатова сообщила РИА Новости о задержании своего корреспондента Марии Карпенко.
"Марию Карпенко задержали, это спецкорр "Холода". Она была в футболке "Свободу Ивану Сафронову". В пикете она не стояла, просто стояла на тротуаре", - сказала Бекбулатова, уточнив, что еще минимум один из журналистов "Холода" находится на месте проведения акции.
Впоследствии задержали и саму Бекбулатову, которая проходит свидетелем по делу Сафронова - полиция обратила внимание на главреда "Холода" из-за ее футболки с надписью в поддержку бывшего коллеги по "Коммерсанту".
Как передает корреспондент РИА Новости, задержаны также корреспондент RT Мария Шерстюкова, бывший корреспондент "Ведомостей" Татьяна Морозова и член бюро профсоюза журналистов и работников СМИ София Русова.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Суд 13 июля должен предъявить Сафронову обвинение.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание не связано.
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