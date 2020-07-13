У СИЗО Лефортово собрались журналисты, чтобы поддержать Ивана Сафронова

"Мы сейчас сидим в автозаке, нас десять человек здесь, девять женщин и один молодой человек. Нам ничего особо не сообщают, никуда нас не везут, мы сидим в автозаке. Я была в майке, нам объяснили, что ношение этих маек приравнивается вроде как к плакату и является основанием для привлечения нас за участие в несанкционированной акции", - рассказала журналист "Коммерсанта" Анна Поваго.