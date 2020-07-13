https://ria.ru/20200713/1574274505.html
Лукашенко предложил белорусам дачи в регионах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам дачи в регионах республики, возле Минска свободных участков уже почти не осталось. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:05
2020-07-13T14:05
александр лукашенко
белоруссия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, белоруссия, общество
МИНСК, 13 июл - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
предложил гражданам дачи в регионах республики, возле Минска
свободных участков уже почти не осталось.
Как сообщает пресс-служба
белорусского лидера, в понедельник он совершил рабочую поездку в Славгородский район Могилевской области, где в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож. Лукашенко, в частности, отметил, что пустующие, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств.
"Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях - да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли - и отдать людям под дачи", - заявил Лукашенко во время церемонии.
Он обратил внимание, что интерес к подобным участкам и в целом к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса COVID-19. Однако, по словам президента, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось, и "теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное".
"Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки", - добавил белорусский лидер.