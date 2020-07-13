Лукашенко предложил белорусам дачи в регионах

МИНСК, 13 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам дачи в регионах республики, возле Минска свободных участков уже почти не осталось.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в понедельник он совершил рабочую поездку в Славгородский район Могилевской области, где в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож. Лукашенко, в частности, отметил, что пустующие, заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств.

"Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях - да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли - и отдать людям под дачи", - заявил Лукашенко во время церемонии.

Он обратил внимание, что интерес к подобным участкам и в целом к проживанию вне границ больших городов значительно возрос в период ухудшения эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса COVID-19. Однако, по словам президента, под Минском свободных, неиспользуемых участков земли практически не осталось, и "теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их количество достаточное".