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СК возбудил дело после стрельбы по сотрудникам УФСБ в Ростовской области
Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина при задержании открыл стрельбу в сторону сотрудников УФСБ по Ростовской области, а затем произвел... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:04
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
ростов-на-дону
азовский район
происшествия
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ростов-на-дону
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РИА Новости
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Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовало видео спецоперации против сторонников ИГ в Ростовской области.
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, ростов-на-дону, азовский район, происшествия

СК возбудил дело после стрельбы по сотрудникам УФСБ в Ростовской области

14:04 13.07.2020
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина при задержании открыл стрельбу в сторону сотрудников УФСБ по Ростовской области, а затем произвел самоподрыв, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов)", - сказал представитель регионального СК.
По версии следствия, 11 июля подозреваемый в Азовском районе Ростовской области открыл стрельбу из автомата в сторону сотрудников УФСБ России, а затем привел в действие самодельное взрывное устройство, получив при этом смертельные ранения.
Как сообщила ФСБ в понедельник, члены ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* готовили нападения на сотрудников полиции и планировали теракты в медицинских и учебных заведениях. Отмечалось, что при попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области тот открыл огонь из автомата по сотрудникам спецназа ФСБ и подорвал самодельное взрывное устройство, получив при этом смертельные ранения. В Ростове-на-Дону были задержаны остальные пять членов группы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ
10 июня, 15:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростовская областьРостов-на-ДонуАзовский районПроисшествия
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