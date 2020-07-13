СК возбудил дело после стрельбы по сотрудникам УФСБ в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина при задержании открыл стрельбу в сторону сотрудников УФСБ по Ростовской области, а затем произвел самоподрыв, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов)", - сказал представитель регионального СК.
По версии следствия, 11 июля подозреваемый в Азовском районе Ростовской области открыл стрельбу из автомата в сторону сотрудников УФСБ России, а затем привел в действие самодельное взрывное устройство, получив при этом смертельные ранения.
Как сообщила ФСБ в понедельник, члены ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* готовили нападения на сотрудников полиции и планировали теракты в медицинских и учебных заведениях. Отмечалось, что при попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области тот открыл огонь из автомата по сотрудникам спецназа ФСБ и подорвал самодельное взрывное устройство, получив при этом смертельные ранения. В Ростове-на-Дону были задержаны остальные пять членов группы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.