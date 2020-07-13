Новое здание школы на 1200 мест возведено в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 13 июл - РИА Новости. Здание новой школы на 1200 учебных мест возведено в . Здание новой школы на 1200 учебных мест возведено в Тюмени в районе улиц Зелинского и Менделеева, строительство идет в рамках национального проекта "Образование", сообщает главное управление строительства Тюменской области.

К настоящему времени выполнены работы по возведению коробки здания, в том числе монтаж металлических ферм, построены наружные сети теплоснабжения, канализации, водопровода, проложены линии инженерных сетей внутри здания. Ведутся работы по штукатурке стен здания, внутренней отделке, монтажу оборудования, а также отсыпка и планировка территории.

Контракты на строительство школы был заключены в сентябре 2019 года, срок строительства — 22 месяца, отметили в управлении.