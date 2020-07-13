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Тюменская область
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Новое здание школы на 1200 мест возведено в Тюмени
Здание новой школы на 1200 учебных мест возведено в Тюмени в районе улиц Зелинского и Менделеева, строительство идет в рамках национального проекта... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:00
тюменская область
тюмень
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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тюмень

Новое здание школы на 1200 мест возведено в Тюмени

14:00 13.07.2020
24
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 13 июл - РИА Новости. Здание новой школы на 1200 учебных мест возведено в Тюмени в районе улиц Зелинского и Менделеева, строительство идет в рамках национального проекта "Образование", сообщает главное управление строительства Тюменской области.
К настоящему времени выполнены работы по возведению коробки здания, в том числе монтаж металлических ферм, построены наружные сети теплоснабжения, канализации, водопровода, проложены линии инженерных сетей внутри здания. Ведутся работы по штукатурке стен здания, внутренней отделке, монтажу оборудования, а также отсыпка и планировка территории.
Контракты на строительство школы был заключены в сентябре 2019 года, срок строительства — 22 месяца, отметили в управлении.
Школа в районе улиц Зелинского и Менделеева строится по типовому проекту, аналогичные образовательные учреждения открылись в 2018 году в микрорайоне "Ямальский-2", в 2019 году - на улице Бориса Житкова в Тюмени и в 15-м микрорайоне города Тобольска.
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