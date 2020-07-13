Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля

По его словам, завершилась первая фаза клинических испытаний, начинается вторая фаза, результатом которой станет не только безопасность вакцины, но и ее эффективность.

"Эта фаза должна продлиться и закончиться… 28 июля. После этого мы подаем – собираем в процессе, сейчас уже начали собирать – досье для подачи на регистрацию", - сказал он.