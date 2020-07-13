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Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля
Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля, после этого институт Гамалеи подаст на регистрацию, сообщил РИА Новости директор центра... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:16
александр гинцбург
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353
60
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александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля

13:59 13.07.2020 (обновлено: 14:16 13.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля, после этого институт Гамалеи подаст на регистрацию, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, завершилась первая фаза клинических испытаний, начинается вторая фаза, результатом которой станет не только безопасность вакцины, но и ее эффективность.
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"Эта фаза должна продлиться и закончиться… 28 июля. После этого мы подаем – собираем в процессе, сейчас уже начали собирать – досье для подачи на регистрацию", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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