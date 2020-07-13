https://ria.ru/20200713/1574274083.html
Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля
Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля, после этого институт Гамалеи подаст на регистрацию, сообщил РИА Новости директор центра... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:59
2020-07-13T14:16
александр гинцбург
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общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество