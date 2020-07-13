Стартовал онлайн-фестиваль CapFest в рамках конкурса "Мой первый бизнес"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Стартовал онлайн-фестиваль CapFest, который станет заключительным этапом международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Фестиваль будет проходить в официальной группе конкурса "Мой первый бизнес" в социальной сети "ВКонтакте", по его итогам будут названы победители третьего сезона конкурса.

"Фестиваль продлится по 19 июля. В субботу, 18 июля, мы назовем победителей третьего сезона конкурса, но сначала им предстоит "Битва проектов". Мы постарались максимально приблизить конкурсные задания к современным условиям жизни, 97 ребят, объединенных в 22 команды, будут защищать свои предпринимательские и социальные инициативы перед экспертами, а лучшие участники получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Всего мы наградим три команды-победителя", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

В программе онлайн-фестиваля - образовательные мастер-классы от приглашенных экспертов, развлекательная программа, запуск челленджей в социальную сеть вместе с популярными блогерами, онлайн-зарядки.

Регистрация и онлайн-этап конкурса "Мой первый бизнес" 2019-2020 годов проходили осенью 2019 года. Всего на платформе конкурса зарегистрировались более 705 тысяч участников.

Конкурс "Мой первый бизнес" – инструмент для содействия развитию молодёжного предпринимательства в России. Он проходит в несколько этапов: онлайн и офлайн. В рамках онлайн-этапа каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько направлений ("Инновационное", "Социальное", "Образовательное", "Цифровое" и "Медиа"), выполнить задания от известных блогеров – наставников конкурса и презентовать свою идею или бизнес-проект. Во время офлайн-этапа участники проходят четырехдневный бизнес-интенсив "Город", принимают участие в шестимесячном бизнес-курсе Start Up, а после презентуют свои проекты на масштабном фестивале CapFest.