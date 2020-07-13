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Стартовал онлайн-фестиваль CapFest в рамках конкурса "Мой первый бизнес"
Стартовал онлайн-фестиваль CapFest, который станет заключительным этапом международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из флагманских проектов... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152896/10/1528961055_0:234:4471:2749_1400x0_80_0_0_257d12d1c90169f98e2d4f83aa51d79c.jpg
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РИА Новости
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353
60
образование - общество

Стартовал онлайн-фестиваль CapFest в рамках конкурса "Мой первый бизнес"

13:58 13.07.2020 (обновлено: 13:59 13.07.2020)
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Стартовал онлайн-фестиваль CapFest, который станет заключительным этапом международного конкурса "Мой первый бизнес" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Фестиваль будет проходить в официальной группе конкурса "Мой первый бизнес" в социальной сети "ВКонтакте", по его итогам будут названы победители третьего сезона конкурса.
"Фестиваль продлится по 19 июля. В субботу, 18 июля, мы назовем победителей третьего сезона конкурса, но сначала им предстоит "Битва проектов". Мы постарались максимально приблизить конкурсные задания к современным условиям жизни, 97 ребят, объединенных в 22 команды, будут защищать свои предпринимательские и социальные инициативы перед экспертами, а лучшие участники получат дополнительные баллы к ЕГЭ. Всего мы наградим три команды-победителя", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
В программе онлайн-фестиваля - образовательные мастер-классы от приглашенных экспертов, развлекательная программа, запуск челленджей в социальную сеть вместе с популярными блогерами, онлайн-зарядки.
Регистрация и онлайн-этап конкурса "Мой первый бизнес" 2019-2020 годов проходили осенью 2019 года. Всего на платформе конкурса зарегистрировались более 705 тысяч участников.
Платформа Россия - страна возможностей
11 июля, 19:58
Стартовал отборочный этап кубка "Управляй!" по менеджменту
Конкурс "Мой первый бизнес" – инструмент для содействия развитию молодёжного предпринимательства в России. Он проходит в несколько этапов: онлайн и офлайн. В рамках онлайн-этапа каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько направлений ("Инновационное", "Социальное", "Образовательное", "Цифровое" и "Медиа"), выполнить задания от известных блогеров – наставников конкурса и презентовать свою идею или бизнес-проект. Во время офлайн-этапа участники проходят четырехдневный бизнес-интенсив "Город", принимают участие в шестимесячном бизнес-курсе Start Up, а после презентуют свои проекты на масштабном фестивале CapFest.
Третий сезон конкурса "Мой первый бизнес" включает программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ имени Г. В. Плеханова.
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Образование - Общество
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