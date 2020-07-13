В Германии прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии

Он добавил, что "теперь нужно дождаться дальнейшего регулирования для пользования" собором.

Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.