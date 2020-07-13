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Минобороны: 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Двадцати участникам эксперимента в филиале госпиталя имени Бурденко введен второй компонент вакцины от коронавируса, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:58
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Минобороны: 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19

13:58 13.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двадцати участникам эксперимента в филиале госпиталя имени Бурденко введен второй компонент вакцины от коронавируса, сообщили в Минобороны России.
"Двадцати участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев, находящихся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, введен второй компонент вакцины от коронавируса COVID-19, испытания которой проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцинация прошла в соответствии с планом клинических испытаний и протоколом исследования", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что самочувствие добровольцев после вакцинации хорошее, они находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Отмечается, что второй компонент вакцины введен добровольцам на 21 сутки после вакцинации первым компонентом. Добавляется, что "бустерная" схема вакцинации – это двукратное введение одного и того же гена на разных носителях – закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая продолжительность его действия.
"Первая группа из 18 добровольцев, у которых в ходе клинических испытаний оценивалась безопасность и переносимость вакцины, заканчивает свое участие в клинических исследованиях через два дня. На данный момент, состояние их здоровья хорошее. Полученные данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины", - добавили в МО РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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