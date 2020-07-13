В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Испытания российской вакцины от Испытания российской вакцины от коронавируса проходят в полном соответствии с законодательством и научной методологией, без попыток сократить сроки исследования. Об этом сообщили в Минобороны

Вакцину разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Клинические тесты на добровольцах проводят с 18 июня в Сеченовском университете (там испытания уже завершились) и Военном госпитале имени Бурденко.

Сегодня специалисты госпиталя ввели второй группе из 20 добровольцев второй компонент вакцины. Испытуемые чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром врачей, рассказала заведующая терапевтическим отделением исследовательского Центра имени Гамалеи Светлана Волчихина. Их планируют выписать через неделю.

При этом на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на сутки вернуться в учреждение для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления необходимых документов.

"Эффективность и специфичность выработки иммунного ответа будут окончательно оценены по результатам анализов. Имеющиеся на сегодняшний день данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса", — добавили в Минобороны, отметив, что первая группа из 18 добровольцев завершит участие в клинических исследованиях через два дня.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что вторая фаза испытаний вакцины продлится до 28 июля. После этого подадут заявку на регистрацию препарата, а в гражданский оборот он может поступить 14-15 августа. Ученый подчеркнул, что параллельно специалисты продолжат вести наблюдения: если у людей проявятся какие-либо побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение.

"Исходя из общих соображений, я думаю, в ближайшее время ее в аптеках не удастся купить, потому что государство будет, я надеюсь, все выкупать и распределять соответственно по медицинским учреждениям. И медицинские учреждения в рамках, не знаю, какого еще календаря прививок — по эпидпоказаниям или же календаря прививок основного — будет для населения, я надеюсь, бесплатно, за счет бюджетных денег, прививать всех. <...> Исключительно добровольно, без чипирования", — подчеркнул Гинцбург.

Кроме того, сейчас идут переговоры с частными площадками о том, как быстрее всего передать им технологию и все необходимые компоненты для выпуска вакцины. По словам ученого, в институте надеются, что компании начнут производить препарат в начале-середине сентября.