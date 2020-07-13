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В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Испытания российской вакцины от коронавируса проходят в полном соответствии с законодательством и научной методологией, без попыток сократить сроки... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:50
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Смотрим параллельную новость из Германии о том, что антитела против КОВИД работают недолго, и задаемся вопросом, а заявленные 500 млрд. рублей на вакцину было выделять правильно? Если тратить такие большие народные деньги, то может лучше опрос населения по таким большим суммам провести. С текстом: Вы хотите, чтобы 500 млрд. рублей были выделены на разработку этой вакцины?
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19

13:54 13.07.2020 (обновлено: 15:50 13.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВрач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Испытания российской вакцины от коронавируса проходят в полном соответствии с законодательством и научной методологией, без попыток сократить сроки исследования. Об этом сообщили в Минобороны.
Вакцину разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Клинические тесты на добровольцах проводят с 18 июня в Сеченовском университете (там испытания уже завершились) и Военном госпитале имени Бурденко.
Производство вакцины
Вчера, 07:03Распространение нового коронавируса
В России завершились испытания вакцины от коронавируса
Сегодня специалисты госпиталя ввели второй группе из 20 добровольцев второй компонент вакцины. Испытуемые чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром врачей, рассказала заведующая терапевтическим отделением исследовательского Центра имени Гамалеи Светлана Волчихина. Их планируют выписать через неделю.
При этом на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на сутки вернуться в учреждение для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления необходимых документов.
"Эффективность и специфичность выработки иммунного ответа будут окончательно оценены по результатам анализов. Имеющиеся на сегодняшний день данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса", — добавили в Минобороны, отметив, что первая группа из 18 добровольцев завершит участие в клинических исследованиях через два дня.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
11 июля, 19:19Распространение нового коронавируса
В вакцине от COVID-19 нет элементов коронавируса, заявили в Сеченовке
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что вторая фаза испытаний вакцины продлится до 28 июля. После этого подадут заявку на регистрацию препарата, а в гражданский оборот он может поступить 14-15 августа. Ученый подчеркнул, что параллельно специалисты продолжат вести наблюдения: если у людей проявятся какие-либо побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение.

"Исходя из общих соображений, я думаю, в ближайшее время ее в аптеках не удастся купить, потому что государство будет, я надеюсь, все выкупать и распределять соответственно по медицинским учреждениям. И медицинские учреждения в рамках, не знаю, какого еще календаря прививок — по эпидпоказаниям или же календаря прививок основного — будет для населения, я надеюсь, бесплатно, за счет бюджетных денег, прививать всех. <...> Исключительно добровольно, без чипирования", — подчеркнул Гинцбург.

Кроме того, сейчас идут переговоры с частными площадками о том, как быстрее всего передать им технологию и все необходимые компоненты для выпуска вакцины. По словам ученого, в институте надеются, что компании начнут производить препарат в начале-середине сентября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
801042026
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
Популярные комментарии
Смотрим параллельную новость из Германии о том, что антитела против КОВИД работают недолго, и задаемся вопросом, а заявленные 500 млрд. рублей на вакцину было выделять правильно? Если тратить такие большие народные деньги, то может лучше опрос населения по таким большим суммам провести. С текстом: Вы хотите, чтобы 500 млрд. рублей были выделены на разработку этой вакцины?
13 июля, 14:40
ELEvgeniyLL L
400107
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