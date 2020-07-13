https://ria.ru/20200713/1574273683.html
Трафик на финско-российской границе в июне сократился почти на 95%
Количество граждан, пересекающих границу между Финляндией и Россией, в июне сократилось на 94,6% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до 44775... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:53
2020-07-13T13:53
финляндия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1400x0_80_0_0_e6bf36cc819b66abf1d1891f43c6d1d1.jpg
https://ria.ru/20200515/1571469419.html
финляндия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1400x0_80_0_0_e6bf36cc819b66abf1d1891f43c6d1d1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_144:0:2875:2048_1400x0_80_0_0_bfdb9925ef2feea9d65d24741af7d89a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_485:0:2533:2048_1400x0_80_0_0_3dc3c92988056200a51e4378616ffeee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, безопасность, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл - РИА Новости.
Количество граждан, пересекающих границу между Финляндией
и Россией, в июне сократилось на 94,6% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до 44775 человек, рассказала в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы финской пограничной службы Пяйви Каасинен.
В июне 2019 года границу между двумя странами пересекли 834 523 раза.
"В июне 2020 года общее количество переходов составило 44775 раз. Все из них были по сухопутной границе. Самое большое количество людей прошло через пограничный Нуйямаа (Брусничное) 12885", - отметила Каасинен.
В отличие от апреля и мая, поездом в Финляндию через границу с РФ никто не прибыл.
Ранее сообщалось, что количество пересечений границы в апреле сократилось на 94% до 44904 раз, в мае - на 94,8% до 41262.
Финляндия закрыла из-за пандемии коронавируса свои границы с 19 марта по 11 августа.
Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года количество пересечений финско-российской границы составило 9 499 791 раз.