В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов

"Это письмо мы получили. Мы приняли к сведению анонс со стороны ведомств США о том, чтобы прекратить выдачу виз и аннулировать право на пребывание для студентов, обучающихся в удаленной форме в университетах", - заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

Он добавил, что такое решение США ставит "в очень сложное положение" студентов, во внешнеполитическом ведомстве ФРГ намерены "по возможности поддержать" сограждан, в частности, "тематизировать эту ситуацию в рамках продолжающихся переговоров с администрацией США". Речь идет "о возможностях послабления в ограничениях на поездки", уточнил Бройль, добавив, что многие страны в настоящее время ввели ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса. Подобные ограничения введены и в странах ЕС, добавил он.