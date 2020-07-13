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В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов
В МИД ФРГ приняли к сведению решение американской стороны о том, что немецкие студенты, которые с осени будут переведены на удаленное обучение в вузах США,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:52
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353
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мид германии, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире

В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов

13:52 13.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. В МИД ФРГ приняли к сведению решение американской стороны о том, что немецкие студенты, которые с осени будут переведены на удаленное обучение в вузах США, должны быть высланы из страны, Берлин намерен обсуждать этот вопрос с Вашингтоном.
Ранее немецкие студенты в США направили соответствующее письмо в МИД ФРГ. По данным кабмина ФРГ, в настоящее время в США учатся более 9 тысяч немецких студентов.
Студент занимается
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"Это письмо мы получили. Мы приняли к сведению анонс со стороны ведомств США о том, чтобы прекратить выдачу виз и аннулировать право на пребывание для студентов, обучающихся в удаленной форме в университетах", - заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
Он добавил, что такое решение США ставит "в очень сложное положение" студентов, во внешнеполитическом ведомстве ФРГ намерены "по возможности поддержать" сограждан, в частности, "тематизировать эту ситуацию в рамках продолжающихся переговоров с администрацией США". Речь идет "о возможностях послабления в ограничениях на поездки", уточнил Бройль, добавив, что многие страны в настоящее время ввели ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса. Подобные ограничения введены и в странах ЕС, добавил он.
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