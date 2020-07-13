Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574273533.html
На Украине за сутки закрыли более 140 заведений, нарушающих карантин
Украинские правоохранители закрыли 143 развлекательных заведения, нарушающих карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, были составлены 102 админпротокола,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:50
коронавирус covid-19
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152856/52/1528565252_0:147:3162:1925_1400x0_80_0_0_1ce218b64682c5579001586522402ae8.jpg
https://ria.ru/20200712/1574233411.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152856/52/1528565252_0:147:3162:1925_1400x0_80_0_0_1ce218b64682c5579001586522402ae8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152856/52/1528565252_133:0:2864:2048_1400x0_80_0_0_27d5c220518ec4003b5ba362b1c6f4d8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152856/52/1528565252_474:0:2522:2048_1400x0_80_0_0_73055ae0efc5cc961c4282cddb47ce8e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине за сутки закрыли более 140 заведений, нарушающих карантин

13:50 13.07.2020
195
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители закрыли 143 развлекательных заведения, нарушающих карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, были составлены 102 админпротокола, об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко на традиционном селекторном совещании во главе с президентом Владимиром Зеленским, передает в понедельник офис главы государства.
"Так, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов и заведений. На них составлены 102 админпротокола", - сообщается на сайте президента.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешили полноценную работу мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
Вчера, 12:46Распространение нового коронавируса
Почти 90% ресторанов на Украине открылись после кризиса c COVID-19
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54 133 случая инфицирования COVID-19, скончались 1398 человек, выздоровели 26 503 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
040000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов
Анатолий Шарий
Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом члена его партии в Харькове
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат: родственники погибшего Захарова отказывались от денег за ток-шоу
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии
Испания
Каталонские власти введут жесткий карантин на части территории
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Фургала не задержали бы без железного обоснования, уверен Трутнев
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Эксперты расказали о слишком высоком спросе на курорты Черного моря
Полицейские в Китае
В Китае водитель утопил автобус с людьми "из-за недовольства жизнью"
Полицейские в Германии
Полиция Германии вторые сутки ищет вооруженного бездомного в лесу
Якуб Белхороев
ЕР приостановила членство в партии ингушского депутата Белхороева
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Украинский военный
В ЛНР заявили о пожаре на пшеничном поле после обстрела силовиками
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Минобороны: 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Юрий Трутнев
Губернатор может быть в любой партии, заявил Трутнев
Машина скорой помощи
В Подмосковье спасли пожилую пациентку с COVID-19 с поражением 90% легких
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:40ВОЗ оценила ситуацию с испытаниями вакцины от коронавируса в России
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
Лента новостейМолния