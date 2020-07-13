На Украине за сутки закрыли более 140 заведений, нарушающих карантин

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешили полноценную работу мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.