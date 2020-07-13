Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом члена его партии в Харькове

Он подчеркнул, что это уже не первый случай нападения на людей в Харькове.

Ранее возле офиса Зеленского состоялся митинг сторонников партии Шария. Они требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку. Позднее они направились к зданию МВД. При этом ряд радикальных организаций провели акцию протеста против митинга сторонников Шария и забросали их яйцами. Позже Шарий сообщил, что неизвестные в ночь на 25 июня избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший попал в реанимацию. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.