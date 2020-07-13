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Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом члена его партии в Харькове
Представители партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) совершили... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:46
анатолий шарий
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владимир зеленский
харьков
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в мире
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353
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анатолий шарий, служба безопасности украины, верховная рада украины, владимир зеленский, харьков, украина, в мире

Шарий обвинил Нацкорпус в нападении на дом члена его партии в Харькове

13:46 13.07.2020
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© YouTube-канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий
© YouTube-канал Анатолий Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Представители партии "Национальный корпус" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) совершили нападение на дом главы штаба Партии Шария в Харькове, ранены два человека, заявил в понедельник глава политсилы Анатолий Шарий.
"Нацкорпус под прикрытием Национальной полиции совершил нападение на дом главы штаба Партии Шария в Харькове. Нападение произошло с использованием огнестрельного оружия, ранено два человека. Официальные представители Нацкорпуса взяли на себя ответственность за нападение", - говорится в заявлении Шария на странице его партии в Facebook.

Террористическая организация Нацкорпус под прикрытием Национальной полиции совершила нападение на дом главы штаба Партии...

Опубликовано Анатолием Шарим Воскресенье, 12 июля 2020 г.
Он подчеркнул, что это уже не первый случай нападения на людей в Харькове.
"Все нападения курируются офисом президента, вот уже с месяц Нацкорпус — личная гвардия (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского. Несмотря на открытый терроризм, угрозы, попытки убийства и нападения, СБУ и МВД не задерживают руководство террористической организации", - подытожил Шарий.
Ранее возле офиса Зеленского состоялся митинг сторонников партии Шария. Они требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку. Позднее они направились к зданию МВД. При этом ряд радикальных организаций провели акцию протеста против митинга сторонников Шария и забросали их яйцами. Позже Шарий сообщил, что неизвестные в ночь на 25 июня избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший попал в реанимацию. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.
Кроме того, в начале июля Шарий опубликовал на своем канале в YouTube видеоролик под названием "Офис президента заказал мою ликвидацию". В ролике он заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского якобы заказал его убийство, и назвал замглавы офиса Кирилла Тимошенко одним из заказчиков. Тот, в свою очередь, сказал, что заявления о "заказе убийства" просто "смешные" и связаны с попытками поднять рейтинги партии Партии Шария.
Партия видеоблогера Шария на прошедших парламентских выборах набрала 2,23% голосов. На тот момент на Украине действовало законодательство, по которому политическая партия имела право на получение государственного финансирования, если на последних выборах в Верховную раду она набрала не менее 2%. Однако в октябре 2019 года Верховная рада повысила барьер для госфинансирования до 5%.
Сотрудники полиции во время протестной акции Немой президент - не мой президент! у здания администрации президента Украины в Киеве
8 июля, 13:16
Украинский блогер Шарий: офис Зеленского может готовить убийство
460430
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Анатолий ШарийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийХарьковУкраинаВ мире
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