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Адвокат: родственники погибшего Захарова отказывались от денег за ток-шоу
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:44
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский

Адвокат: родственники погибшего Захарова отказывались от денег за ток-шоу

13:44 13.07.2020
420
© 62ИНФО / Перейти в фотобанкПохороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© 62ИНФО
Перейти в фотобанк
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявил РИА Новости, что родственники Захарова отказывались от денег за участие в ток-шоу.
Таким образом он прокомментировал сообщения в ряде СМИ о гонорарах его клиентов за выступления на ТВ.
"Когда мы начали работать, я задавал этот вопрос. Насколько мне известно, они отказались от денег", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Вчера, 08:29
Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
Расследование дела уже завершено.
Телеведущий Владимир Соловьев
11 июля, 22:48
Соловьев высмеял планы адвоката Ефремова засудить его
733001
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр Добровинский
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