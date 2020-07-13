В Подмосковье спасли пожилую пациентку с COVID-19 с поражением 90% легких

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пациентку в возрасте 65 лет с Пациентку в возрасте 65 лет с коронавирусом , 90%-ным поражением легких и сопутствующими соматическими заболеваниями, среди которых гипертония, сахарный диабет и ожирение, удалось вылечить в инфекционном отделении Домодедовской больницы в Подмосковье , сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Болезнь прогрессировала очень быстро. В день обращения за медицинской помощью у пациентки уже было повреждено 90% легких. Ситуация осложнялась сопутствующими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом и ожирением. Благодаря оперативно назначенному лечению и диагностике состояние пациентки удалось стабилизировать", — сообщил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, которого цитирует пресс-служба.

Он рассказал, что пациентка пошла на поправку после месяца, проведенного на аппарате искусственной вентиляции легких. Сегодня она уже дышит самостоятельно и готовится к выписке, добавил он.

В ведомстве напомнили, что за время пандемии в Московской области от коронавируса вылечили 41,2 тысячи заболевших.