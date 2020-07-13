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В Подмосковье спасли пожилую пациентку с COVID-19 с поражением 90% легких
Пациентку в возрасте 65 лет с коронавирусом, 90%-ным поражением легких и сопутствующими соматическими заболеваниями, среди которых гипертония, сахарный диабет и РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:06
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье спасли пожилую пациентку с COVID-19 с поражением 90% легких

13:40 13.07.2020 (обновлено: 14:06 13.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пациентку в возрасте 65 лет с коронавирусом, 90%-ным поражением легких и сопутствующими соматическими заболеваниями, среди которых гипертония, сахарный диабет и ожирение, удалось вылечить в инфекционном отделении Домодедовской больницы в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
"Болезнь прогрессировала очень быстро. В день обращения за медицинской помощью у пациентки уже было повреждено 90% легких. Ситуация осложнялась сопутствующими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом и ожирением. Благодаря оперативно назначенному лечению и диагностике состояние пациентки удалось стабилизировать", — сообщил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, которого цитирует пресс-служба.
Он рассказал, что пациентка пошла на поправку после месяца, проведенного на аппарате искусственной вентиляции легких. Сегодня она уже дышит самостоятельно и готовится к выписке, добавил он.
В ведомстве напомнили, что за время пандемии в Московской области от коронавируса вылечили 41,2 тысячи заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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