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Полиция Германии вторые сутки ищет вооруженного бездомного в лесу
Несколько сотен полицейских, в том числе силы спецназа, вторые сутки ведут операцию по поиску вооруженного луком и пистолетом мужчины в районе города Оппенау на РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:37
германия
в мире
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германия, в мире

Полиция Германии вторые сутки ищет вооруженного бездомного в лесу

13:37 13.07.2020
605
© REUTERS / Fabian BimmerПолицейские в Германии
Полицейские в Германии
© REUTERS / Fabian Bimmer
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Несколько сотен полицейских, в том числе силы спецназа, вторые сутки ведут операцию по поиску вооруженного луком и пистолетом мужчины в районе города Оппенау на юго-западе страны, сообщает полиция соседнего города Оффенбург.
Операция началась накануне, когда в полицию сообщили подозрительном мужчине в камуфляжном костюме, вооруженном луком и стрелами. Прибывшие сотрудники полиции вступили с ним в разговор, и, как сообщает полиция, поначалу он вел себя корректно в общении со стражами порядка и проявлял готовность к сотрудничеству, но неожиданно выхватил пистолет, с угрозами разоружил полицейских и с их же оружием скрылся в лесу.
Как сообщает полиция в понедельник, пока поиски подозреваемого не привели к результату. По информации полиции, речь идет о 31-летнем бездомном, который ранее уже привлекал внимание полиции нарушением закона об обороте оружия. Подозреваемый еще несколько недель назад нашел "убежище" в лесах у Оппенау (город находится в лесистых горах Шварцвальд).
"Поэтому полиция исходит из того, что 31-летний уверенно передвигается по труднопроходимой местности вокруг Оппенау и очень хорошо ее знает. Против вооруженного мужчины из-за вчерашних событий прокуратурой Оффенбурга ведется расследование по подозрению в вымогательстве с применением силы в сочетании с запрещенным ношением огнестрельного оружия", - заявляет полиция.
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Полицейские уже проверили несколько возможных укрытий подозреваемого, но тем не менее не вышли на его след. В поисковой операции участвует несколько сотен полицейских, спецназ, привлечены экстренные службы, задействовано несколько вертолетов. Небо над Оппенау в радиусе трех морских миль закрыто для полетов, в том числе дронов. Жителей города призывают по возможности не проводить мероприятия на открытом воздухе, а водителей - не брать попутчиков.
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ГерманияВ мире
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