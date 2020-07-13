Полиция Германии вторые сутки ищет вооруженного бездомного в лесу

БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Несколько сотен полицейских, в том числе силы спецназа, вторые сутки ведут операцию по поиску вооруженного луком и пистолетом мужчины в районе города Оппенау на юго-западе страны, сообщает полиция соседнего города Оффенбург.

Операция началась накануне, когда в полицию сообщили подозрительном мужчине в камуфляжном костюме, вооруженном луком и стрелами. Прибывшие сотрудники полиции вступили с ним в разговор, и, как сообщает полиция, поначалу он вел себя корректно в общении со стражами порядка и проявлял готовность к сотрудничеству, но неожиданно выхватил пистолет, с угрозами разоружил полицейских и с их же оружием скрылся в лесу.

Как сообщает полиция в понедельник, пока поиски подозреваемого не привели к результату. По информации полиции, речь идет о 31-летнем бездомном, который ранее уже привлекал внимание полиции нарушением закона об обороте оружия. Подозреваемый еще несколько недель назад нашел "убежище" в лесах у Оппенау (город находится в лесистых горах Шварцвальд).

"Поэтому полиция исходит из того, что 31-летний уверенно передвигается по труднопроходимой местности вокруг Оппенау и очень хорошо ее знает. Против вооруженного мужчины из-за вчерашних событий прокуратурой Оффенбурга ведется расследование по подозрению в вымогательстве с применением силы в сочетании с запрещенным ношением огнестрельного оружия", - заявляет полиция.