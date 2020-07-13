МАДРИД, 13 июл – РИА Новости. Каталонские власти введут жесткий карантин на части территории автономного сообщества, где живут 160 тысяч человек, несмотря на судебное решение.

В воскресенье стало известно, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации жителям части комарки Сегрия, включая город Льейда, будет запрещено выходить из домов за исключением случаев острой необходимости, все магазины (за исключением продовольственных), мастерские, спортивные центры и так далее будут закрыты, рестораны и бары смогут продавать еду только с доставкой на дом. Однако это решение в судебном порядке обжаловала прокуратура, и ночью следственный суд Льейды отказался подтверждать законность введения жесткого карантина, поскольку, по его мнению, локальные вспышки заражений "находятся под контролем", и подобные ограничительные меры может принимать только правительство Испании

"Мы не согласны и не принимаем судебное решение", - заявил глава каталонского женералитета Ким Торра по итогам совещания правительства. При этом он заверил, что готов нести ответственность. Он призвал жителей региона следовать распоряжению женералитета.

"Мы не можем понять, почему могут быть бюрократические препятствия решениям, которые принимаются ради здоровья граждан. Это роскошь терять время из-за судебных постановлений", - заявил Торра, заверив, что жители Сегрии в большинстве выполняют санитарные предписания властей.

Четвертого июля в комарке Сегрия были введены ограничения на передвижение – въезд и выезд из нее закрыты.

С 23 июня в комарке было выявлено 1,4 тысячи случаев заражения, по данным испанской телерадиовещательной компании RTVE . Только за сутки (с субботы на воскресенье) было выявлено 190 новых случаев заболевания. Всего же в Каталонии за 24 часа выявлено 816 новых случаев заражения COVID-19, в два раза больше, чем в субботу.

Из-за увеличивающегося числа заражений и локальных вспышек ряд испанских автономных сообществ, в том числе Каталония, ввели обязательный масочный режим – их жители обязаны носить маски не только в общественных местах, но и на улицах.