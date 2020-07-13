https://ria.ru/20200713/1574272589.html
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Ростовской области
Федеральная служба безопасности России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Ростовской области сторонников запрещенной в РФ международной... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:32
2020-07-13T16:08
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
ростов-на-дону
азовский район
происшествия
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https://ria.ru/20200610/1572752414.html
Роман Ушенин
Куда ни плюнь, кругом одно ИГ*. Спасибо Службе Безопасности, что предотвратили терракты. (*Террористическая организация, запрещенная в России).
26
Игорь Соколов
Горжусь нашим ФСБ! Спасибо чекистам за мирное небо и покой в нашей стране! Работайте, братья!!!
23
6
ростовская область
ростов-на-дону
азовский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовало видео спецоперации против сторонников ИГ в Ростовской области.
2020-07-13T13:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, ростов-на-дону, азовский район, происшествия