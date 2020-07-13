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ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Ростовской области
Федеральная служба безопасности России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Ростовской области сторонников запрещенной в РФ международной... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:08
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
ростов-на-дону
азовский район
происшествия
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https://ria.ru/20200610/1572752414.html
Куда ни плюнь, кругом одно ИГ*. Спасибо Службе Безопасности, что предотвратили терракты. (*Террористическая организация, запрещенная в России).
26
Горжусь нашим ФСБ! Спасибо чекистам за мирное небо и покой в нашей стране! Работайте, братья!!!
23
6
ростовская область
ростов-на-дону
азовский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовало видео спецоперации против сторонников ИГ в Ростовской области.
2020-07-13T13:32
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, ростов-на-дону, азовский район, происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Ростовской области

13:32 13.07.2020 (обновлено: 16:08 13.07.2020)
8049
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Ростовской области сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*, на видео показана воронка в земле на месте самоподрыва главаря этой ячейки.
Как сообщила ФСБ в понедельник, члены ячейки готовили нападения на сотрудников полиции и планировали теракты в медицинских и учебных заведениях. Отмечалось, что при попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области тот открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецназа ФСБ и подорвал самодельное взрывное устройство, получив при этом смертельные ранения. В Ростове-на-Дону были задержаны остальные пять членов группы.
На кадрах показана воронка от взрыва под большими, раскидистыми кустами вблизи проселочной дороги. Также было показано задержание остальных членов ячейки, их брали в жилом массиве. На видео демонстрируются самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ
10 июня, 15:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
12551014
Обсудить 6
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростовская областьРостов-на-ДонуАзовский районПроисшествия
Популярные комментарии
Куда ни плюнь, кругом одно ИГ*. Спасибо Службе Безопасности, что предотвратили терракты. (*Террористическая организация, запрещенная в России).
13 июля, 14:20
Роман Ушенин
2320001
Горжусь нашим ФСБ! Спасибо чекистам за мирное небо и покой в нашей стране! Работайте, братья!!!
13 июля, 14:53
Игорь Соколов
2110001
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