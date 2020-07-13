ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Ростовской области

На кадрах показана воронка от взрыва под большими, раскидистыми кустами вблизи проселочной дороги. Также было показано задержание остальных членов ячейки, их брали в жилом массиве. На видео демонстрируются самодельное взрывное устройство, автоматическое оружие и боеприпасы.