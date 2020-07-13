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В Греции прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии
Президент Турции Тайип Эрдоган совершил историческую ошибку, сделав из собора Святой Софии мечеть, международное сообщество должно ответить и не оставить эти... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:22
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
кириакос мицотакис
юнеско
еврокомиссия
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, кириакос мицотакис, юнеско, еврокомиссия, греция, турция, афины, в мире

В Греции прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии

13:22 13.07.2020
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
АФИНЫ, 13 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган совершил историческую ошибку, сделав из собора Святой Софии мечеть, международное сообщество должно ответить и не оставить эти действия без последствий, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.
"С прошлой пятницы весь цивилизованный мир, Европа и Запад в целом, христиане всего мира и, конечно, Греция, сталкиваются с вызовом и оскорблением Турции и президента Турции Тайипа Эрдогана, решившим превратить собор Святой Софии в мечеть. Это историческая ошибка. И международное сообщество должно отреагировать на это", - сказал Петсас.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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По его словам, это вопрос не двусторонних отношений Греции и Турции.
"Вопрос не греко-турецкий, а глобальный. И мы постоянно подчеркиваем это измерение, как до, так и после решения Эрдогана. Премьер-министр Кириакос Мицотакис решительно осудил решение Турции, связался с Вселенским патриархом Варфоломеем, которому он выразил полную поддержку Греции, обсудил этот вопрос с архиепископом Иеронимом и взял инициативу связаться и провести консультации со своими коллегами", - сказал Петсас.
"Греция считает необходимым направить в соседнюю страну решительный сигнал о том, что никто не может безнаказанно нарушать международное право. И эти действия, вопиюще противоречащие международным обязательствам и международному праву, будут иметь конкретные последствия", - заявил официальный представитель греческого правительства.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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В МИД прокомментировали решение превратить собор Святой Софии в мечеть
Петсас заявил также, что Афины просят ЕС составить список мер на случай, если Турция нарушит суверенные права Греции.
"Греция просит Европейский Союз подготовить список очень сильных мер на случай, если Турция нарушит наши суверенные права. И Европа должна понять, что она обязана принимать решения, чтобы затормозить турецкую провокацию. Вопрос будет поднят сегодня министром иностранных дел (Никосом) Дендиасом на заседании Совета по иностранным делам Европейского союза", - сообщил Петсас.
По его словам, список мер может включать дипломатические, политические "и, конечно же, экономические" санкции, их предложит Еврокомиссия. С соответствующим сообщением после совета глав МИД выступит Дендиас, сказал он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
11 июля, 21:38Религия и мировоззрение
Эрдоган назвал смену статуса собора Святой Софии шагом к великой Турции
Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Собор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииКириакос МицотакисЮНЕСКОЕврокомиссияГрецияТурцияАфиныВ мире
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