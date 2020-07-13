В Греции прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии

АФИНЫ, 13 июл – РИА Новости. Президент Президент Турции Тайип Эрдоган совершил историческую ошибку, сделав из собора Святой Софии мечеть, международное сообщество должно ответить и не оставить эти действия без последствий, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.

"С прошлой пятницы весь цивилизованный мир, Европа и Запад в целом, христиане всего мира и, конечно, Греция, сталкиваются с вызовом и оскорблением Турции и президента Турции Тайипа Эрдогана, решившим превратить собор Святой Софии в мечеть. Это историческая ошибка. И международное сообщество должно отреагировать на это", - сказал Петсас.

По его словам, это вопрос не двусторонних отношений Греции и Турции.

"Вопрос не греко-турецкий, а глобальный. И мы постоянно подчеркиваем это измерение, как до, так и после решения Эрдогана. Премьер-министр Кириакос Мицотакис решительно осудил решение Турции, связался с Вселенским патриархом Варфоломеем, которому он выразил полную поддержку Греции, обсудил этот вопрос с архиепископом Иеронимом и взял инициативу связаться и провести консультации со своими коллегами", - сказал Петсас.

"Греция считает необходимым направить в соседнюю страну решительный сигнал о том, что никто не может безнаказанно нарушать международное право. И эти действия, вопиюще противоречащие международным обязательствам и международному праву, будут иметь конкретные последствия", - заявил официальный представитель греческого правительства.

Петсас заявил также, что Афины просят ЕС составить список мер на случай, если Турция нарушит суверенные права Греции.

"Греция просит Европейский Союз подготовить список очень сильных мер на случай, если Турция нарушит наши суверенные права. И Европа должна понять, что она обязана принимать решения, чтобы затормозить турецкую провокацию. Вопрос будет поднят сегодня министром иностранных дел (Никосом) Дендиасом на заседании Совета по иностранным делам Европейского союза", - сообщил Петсас.

По его словам, список мер может включать дипломатические, политические "и, конечно же, экономические" санкции, их предложит Еврокомиссия . С соответствующим сообщением после совета глав МИД выступит Дендиас, сказал он.

Госсовет Турции - высший административный суд страны - 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.