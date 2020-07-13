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В Китае водитель утопил автобус с людьми "из-за недовольства жизнью"
Водитель опрокинувшегося в водохранилище городского автобуса с пассажирами в китайской провинции Гуйчжоу спровоцировал ЧП из-за "недовольства жизнью", говорится РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:21
гуйчжоу
китай
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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гуйчжоу, китай, в мире

В Китае водитель утопил автобус с людьми "из-за недовольства жизнью"

13:20 13.07.2020 (обновлено: 13:21 13.07.2020)
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© AP Photo / Vincent YuПолицейские в Китае
Полицейские в Китае
© AP Photo / Vincent Yu
Полицейские в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Водитель опрокинувшегося в водохранилище городского автобуса с пассажирами в китайской провинции Гуйчжоу спровоцировал ЧП из-за "недовольства жизнью", говорится в опубликованном докладе местной полиции.
Инцидент произошел 7 июля около 11.45 по местному времени (6.45 мск), когда ехавший по трассе автобус сначала сбавил скорость, а затем резко свернул в сторону, переехав пять полос, снес дорожные ограждения, после чего рухнул в водохранилище в городе Аньшунь. В результате ЧП 21 человек погиб, еще 15 получили ранения.
Спасатели на месте падения автобуса в водохранилище в китайской провинции Гуйчжоу
7 июля, 10:28
В Китае автобус со школьниками упал в водохранилище
Согласно результатам расследования, 52-летний водитель утром в день происшествия употреблял алкоголь. Мотивом его действий, по заявлению полиции, послужило недовольство жизнью и трудности с жильем.
"Расследование показало, что подозреваемый в совершении преступления водитель по имении Чжан, из-за неудовлетворенностью жизнью и недовольством сносом арендуемого жилья, для создания резонанса, совершил экстремистское преступление", - отмечается в докладе.
По данным полиции, водитель проживал в доме, который арендовал для него работодатель. В июне он подписал с местными властями соглашение о субсидировании переезда, но средства, обещанные по условиям документа, он так и не получил. Мужчина предпринял неудачную попытку арендовать еще одно жилье, которое находилось в государственной собственности, однако 7 июля узнал, что снимаемое им в данный момент помещение будет снесено. Он позвонил в местную горячую линию и высказал недовольство по поводу сноса дома и невозможностью арендовать другое жилье.
Расследование инцидента продолжается.
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ГуйчжоуКитайВ мире
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