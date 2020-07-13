https://ria.ru/20200713/1574271785.html
В "Ростехе" рассказали об испытаниях многолетней маски от вирусов
Универсальная маска TIOKRAFT, способная защищать от вирусов несколько лет, пройдет испытания до конца июля, сообщил журналистам генеральный директор Раменского... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:20
2020-07-13T13:20
концерн радиоэлектронные технологии
ростех
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_0:344:3029:2048_1400x0_80_0_0_7838baccb22546a151193535c5108b69.jpg
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_0:344:3029:2048_1400x0_80_0_0_7838baccb22546a151193535c5108b69.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_240:0:2971:2048_1400x0_80_0_0_004a580c8929a04aa1814592aa80773c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155630/21/1556302189_877:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_2b4656c663182d55456d84f31f3158a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
концерн радиоэлектронные технологии, ростех, технологии