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В "Ростехе" рассказали об испытаниях многолетней маски от вирусов
Универсальная маска TIOKRAFT, способная защищать от вирусов несколько лет, пройдет испытания до конца июля, сообщил журналистам генеральный директор Раменского... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:20
концерн радиоэлектронные технологии
ростех
технологии
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
концерн радиоэлектронные технологии, ростех, технологии

В "Ростехе" рассказали об испытаниях многолетней маски от вирусов

13:20 13.07.2020
676
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Универсальная маска TIOKRAFT, способная защищать от вирусов несколько лет, пройдет испытания до конца июля, сообщил журналистам генеральный директор Раменского приборостроительного завода (входит в КРЭТ "Ростеха") Сергей Анохин.
"Это качественно новый продукт, это не та маска, которую можно час-два поносить и выбросить, эту маску можно носить несколько лет, питается она от обычного аккумулятора. Планируем закончить испытания в июле", - сказал Анохин.
Принцип работы маски заключается в очистке воздуха с помощью фильтра, работающего по технологии фотокатализа. Фильтр задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета расщепляет их на воду и углекислый газ.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
2061003
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Концерн Радиоэлектронные технологииРостехТехнологии
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