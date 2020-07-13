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В Пермском крае сохранили режим самоизоляции
Режим самоизоляции сохранен в Пермском крае до 28 июля, при этом власти ввели ряд послаблений – разрешили работать открытым стадионам и аттракционам в парках, а РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:15
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коронавирус covid-19
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество

В Пермском крае сохранили режим самоизоляции

13:15 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкПермь
Пермь
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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Пермь. Архивное фото
ПЕРМЬ, 13 июл - РИА Новости. Режим самоизоляции сохранен в Пермском крае до 28 июля, при этом власти ввели ряд послаблений – разрешили работать открытым стадионам и аттракционам в парках, а также возобновить речные круизы длительностью более пяти дней, сообщили региональные власти в своем Telegram-канале.
"На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 одобрены изменения в режим ограничений, действующих в крае. Речь идет о разрешении работы открытых стадионов, проведении речных круизов длительностью более пяти дней, работе аттракционов в парках при условии соблюдения социальной дистанции и только на открытом воздухе - без кабинок. Остальные ограничения сохраняются до 28 июля", — говорится в сообщении.
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Кроме того, власти разрешили принимать посетителей летним кафе с панорамными окнами, если часть стеклопакетов будет демонтирована. Работу точек общепита контролирует Роспотребнадзор и минпромторг края.
Режим самоизоляции из-за распространения СOVID-19 введен в Пермском крае 2 апреля, он неоднократно продлевался. Для жителей в возрасте старше 65 лет строгий карантинный режим действует до конца июля.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4474 случая заражения COVID-19, в том числе 71 за последние сутки, выздоровели 3352 пациента, 163 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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