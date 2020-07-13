В Пермском крае сохранили режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за распространения СOVID-19 введен в Пермском крае 2 апреля, он неоднократно продлевался. Для жителей в возрасте старше 65 лет строгий карантинный режим действует до конца июля.

По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4474 случая заражения COVID-19, в том числе 71 за последние сутки, выздоровели 3352 пациента, 163 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи человек.