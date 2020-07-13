В Пермском крае сохранили режим самоизоляции

ПЕРМЬ, 13 июл - РИА Новости. Режим самоизоляции сохранен в Пермском крае до 28 июля, при этом власти ввели ряд послаблений – разрешили работать открытым стадионам и аттракционам в парках, а также возобновить речные круизы длительностью более пяти дней, сообщили региональные власти в своем Telegram-канале.
"На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 одобрены изменения в режим ограничений, действующих в крае. Речь идет о разрешении работы открытых стадионов, проведении речных круизов длительностью более пяти дней, работе аттракционов в парках при условии соблюдения социальной дистанции и только на открытом воздухе - без кабинок. Остальные ограничения сохраняются до 28 июля", — говорится в сообщении.
Кроме того, власти разрешили принимать посетителей летним кафе с панорамными окнами, если часть стеклопакетов будет демонтирована. Работу точек общепита контролирует Роспотребнадзор и минпромторг края.
Режим самоизоляции из-за распространения СOVID-19 введен в Пермском крае 2 апреля, он неоднократно продлевался. Для жителей в возрасте старше 65 лет строгий карантинный режим действует до конца июля.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4474 случая заражения COVID-19, в том числе 71 за последние сутки, выздоровели 3352 пациента, 163 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.