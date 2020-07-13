В Турции заявили, что сохранят Айя-Софию как объект всемирного наследия

АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Турция продолжит сохранять Айя-Софию в Стамбуле как объект всемирного наследия ЮНЕСКО после его превращения в мечеть, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу

Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле ранее заявил, что глубоко сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, которое принималось "без предварительного диалога".

"Мы категорически отвергаем комментарии, которые нарушают суверенное право Турции. Споры здесь неуместны. Мы уважаем мнение тех, кто хочет, чтобы этот объект сохранялся как всемирное наследие. Но когда он был открыт как мечеть много лет назад, ничего в нем не разрушалось. Мы должны сохранить наследие, которое оставили нам предки. Поэтому некоторые заявления со стороны ЮНЕСКО нас удивили", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что Греция , которая критикует решение турецких властей о смене статуса Айя-Софии, не имеет права это делать. "Греция - единственная страна, где в столице нет ни одной мечети. Мы видим жестокость, испытываемую турками в Западной Фракии. Греция запретила призывы к молитве под предлогом борьбы с коронавирусом. Поэтому Греция не имеет права говорить об этом", - сказал Чавушоглу.

По словам турецкого министра, противники превращения Айя-Софии в мечеть не должны упирать на то, что из-за внутренней политики была нарушена воля Ататюрка. "Важно то, кто ведет Турцию к целям, поставленным Ататюрком", - сказал Чавушоглу.