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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200713/1574271424.html
В Турции заявили, что сохранят Айя-Софию как объект всемирного наследия
Турция продолжит сохранять Айя-Софию в Стамбуле как объект всемирного наследия ЮНЕСКО после его превращения в мечеть, заявил в понедельник глава турецкого МИД... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:15
одри азуле
мевлют чавушоглу
религия и мировоззрение
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ситуация вокруг собора святой софии
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Турции заявили, что сохранят Айя-Софию как объект всемирного наследия

13:12 13.07.2020 (обновлено: 13:15 13.07.2020)
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 13 июл – РИА Новости. Турция продолжит сохранять Айя-Софию в Стамбуле как объект всемирного наследия ЮНЕСКО после его превращения в мечеть, заявил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Госсовет Турции - высший административный суд страны - в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле ранее заявил, что глубоко сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, которое принималось "без предварительного диалога".
"Мы категорически отвергаем комментарии, которые нарушают суверенное право Турции. Споры здесь неуместны. Мы уважаем мнение тех, кто хочет, чтобы этот объект сохранялся как всемирное наследие. Но когда он был открыт как мечеть много лет назад, ничего в нем не разрушалось. Мы должны сохранить наследие, которое оставили нам предки. Поэтому некоторые заявления со стороны ЮНЕСКО нас удивили", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.
Он добавил, что Греция, которая критикует решение турецких властей о смене статуса Айя-Софии, не имеет права это делать. "Греция - единственная страна, где в столице нет ни одной мечети. Мы видим жестокость, испытываемую турками в Западной Фракии. Греция запретила призывы к молитве под предлогом борьбы с коронавирусом. Поэтому Греция не имеет права говорить об этом", - сказал Чавушоглу.
По словам турецкого министра, противники превращения Айя-Софии в мечеть не должны упирать на то, что из-за внутренней политики была нарушена воля Ататюрка. "Важно то, кто ведет Турцию к целям, поставленным Ататюрком", - сказал Чавушоглу.
Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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Религия и мировоззрениеОдри АзулеМевлют ЧавушоглуСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
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