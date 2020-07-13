Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574271370.html
Эксперты составили рейтинг депутатов Госдумы по "коэффициенту полезности"
Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (оба - "Единая Россия"), а... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:12
антон гетта
ярослав нилов
андрей макаров
андрей исаев
павел крашенинников
госдума рф
геннадий онищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667653_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9d8ce95dd79a4d7c5b6150d5fd0e5d94.jpg
https://ria.ru/20200702/1573773952.html
https://ria.ru/20200713/1574267271.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667653_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9d8ce95dd79a4d7c5b6150d5fd0e5d94.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667653_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e0b8407b5f27ce503deeda91c62046f2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667653_176:0:2224:2048_1400x0_80_0_0_0468846a401b94ac1faa0389ba596b3a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон гетта, ярослав нилов, андрей макаров, андрей исаев, павел крашенинников, госдума рф, геннадий онищенко

Эксперты составили рейтинг депутатов Госдумы по "коэффициенту полезности"

13:12 13.07.2020
1260
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы
Пленарное заседание Государственной Думы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (оба - "Единая Россия"), а также председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" по итогам работы в апреле-июле, следует из материалов исследования политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова.
Как указывают исследователи, рейтинг отражает эффективность деятельности депутатов Госдумы в период, большая часть которого приходится на время самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Крашенниников сумел сохранить лидерство по сравнению с результатами предыдущего рейтинга (за январь-март).
"Как видно из общих показателей, произошел спад рейтингов всех депутатов, хотя в целом лидеры сохранили свою активность. Так, например, несмотря на то, что Павел Крашенинников снизил результат на 10 пунктов, он продолжает занимать первое место", - отмечают авторы рейтинга.
В пятерку самых эффективных депутатов по итогам исследования также вошли первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко (ЕР).
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию
2 июля, 10:19Голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатели отметили эффективность избирательной системы России
Для расчета позиции законодателя в рейтинге его составители использовали четыре критерия: результаты народного голосования, индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. Председатель Госдумы и лидеры думских фракций не оценивались, так как, по мнению авторов рейтинга, имеют "неоспоримые преимущества по сравнению с остальными депутатами".
Наиболее высокий показатель по индексу медийности продемонстрировал Онищенко, сумевший и в основном рейтинге прибавить 11 пунктов, поднявшись тем самым с 16-го места на пятое. "Именно он стал основным экспертом по вопросам коронавируса", - отметили авторы.
Согласно индексу народного голосования наибольшую поддержку получил заместитель председателя комитета по финансовому рынку Антон Гетта ("Единая Россия").
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
12:13
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
4610016
Обсудить 1
Антон ГеттаЯрослав НиловАндрей МакаровАндрей ИсаевПавел КрашенинниковГосдума РФГеннадий Онищенко
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Турции заявили, что сохранят Айя-Софию как объект всемирного наследия
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал об улучшении ситуации с доступом к онлайн-услугам
Полицейские в Китае
В Китае водитель утопил автобус с людьми "из-за недовольства жизнью"
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Сербии
Здание Бомбейского Верховного суда в Бомбее, Индия
Суд Индии передал потомкам махараштры права на храм с сокровищами
Юрий Трутнев
Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Юрий Трутнев
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
В "Ростехе" рассказали об испытаниях многолетней маски от вирусов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
Лента новостейМолния