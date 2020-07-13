Эксперты составили рейтинг депутатов Госдумы по "коэффициенту полезности"

Как указывают исследователи, рейтинг отражает эффективность деятельности депутатов Госдумы в период, большая часть которого приходится на время самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Крашенниников сумел сохранить лидерство по сравнению с результатами предыдущего рейтинга (за январь-март).

"Как видно из общих показателей, произошел спад рейтингов всех депутатов, хотя в целом лидеры сохранили свою активность. Так, например, несмотря на то, что Павел Крашенинников снизил результат на 10 пунктов, он продолжает занимать первое место", - отмечают авторы рейтинга.

В пятерку самых эффективных депутатов по итогам исследования также вошли первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко (ЕР).

Для расчета позиции законодателя в рейтинге его составители использовали четыре критерия: результаты народного голосования, индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. Председатель Госдумы и лидеры думских фракций не оценивались, так как, по мнению авторов рейтинга, имеют "неоспоримые преимущества по сравнению с остальными депутатами".

Наиболее высокий показатель по индексу медийности продемонстрировал Онищенко, сумевший и в основном рейтинге прибавить 11 пунктов, поднявшись тем самым с 16-го места на пятое. "Именно он стал основным экспертом по вопросам коронавируса", - отметили авторы.