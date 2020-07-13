https://ria.ru/20200713/1574271268.html
Чернышенко рассказал об улучшении ситуации с доступом к онлайн-услугам
Около 95% социально значимых услуг для граждан России должны стать доступны онлайн к 2030 году, проникновение интернета в целом должно достигнуть 97%, заявил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:10
2020-07-13T13:10
дмитрий чернышенко
технологии
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий чернышенко, технологии, общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Около 95% социально значимых услуг для граждан России должны стать доступны онлайн к 2030 году, проникновение интернета в целом должно достигнуть 97%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
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"К 2030 году, для того, чтобы обеспечить полное проникновение всех благ и возможностей от цифровизации, нужно чтобы 95% всех социально значимых услуг для граждан были доступны онлайн. Для этого, конечно, потребуется, чтобы у нас практически все население нашей страны было обеспечено широкополосным доступом к интернету. Мы предлагаем показатель 97% домохозяйств, которые будут подключены к интернету", - сказал Чернышенко, выступая на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Кроме того, вице-премьер отметил, что правительство продолжает поддерживать российских разработчиков программных решений и планирует нарастить объем вложений в отечественные IТ-решения к 2030 году в 4 раза.
Помимо этого, продолжится поддержка различных отечественных компаний, разрабатывающих решения в области искусственного интеллекта. "Сейчас большой фокус и большое значение придается уже практическому внедрению искусственного интеллекта в реальном секторе экономики, и что очень важно, учитывая клиентоцентричность наших задач в социальной сфере", - отметил Чернышенко.
По словам вице-премьера, ключевые отрасли экономики к 2030 году должны достичь своей цифровой зрелости.