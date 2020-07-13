Чернышенко рассказал об улучшении ситуации с доступом к онлайн-услугам

"К 2030 году, для того, чтобы обеспечить полное проникновение всех благ и возможностей от цифровизации, нужно чтобы 95% всех социально значимых услуг для граждан были доступны онлайн. Для этого, конечно, потребуется, чтобы у нас практически все население нашей страны было обеспечено широкополосным доступом к интернету. Мы предлагаем показатель 97% домохозяйств, которые будут подключены к интернету", - сказал Чернышенко, выступая на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.