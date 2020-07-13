Рейды "Чистая контейнерная площадка для ТКО" начались в Подмосковье

"Общественники во взаимодействии с инспекторами Госадмтехнадзора и полиции ежедневно выявляют и выносят административные наказания сотням нарушителям. Частные лица и организации сбрасывают крупногабаритные отходы, диваны, мебель, бытовую технику и строительный мусор на муниципальные контейнерные площадки. На данный момент операции по выявлению нарушителей проводятся в городских округах Красногорск, Одинцово, Наро-Фоминск, Дмитров, Домодедово, Сергиев-Посад, Пушкинский, Истра. Эта работа будет продолжена", - приводятся в сообщении слова министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.