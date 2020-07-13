https://ria.ru/20200713/1574271203.html
Рейды "Чистая контейнерная площадка для ТКО" начались в Подмосковье
Рейды "Чистая контейнерная площадка для ТКО", направленные на пресечение несанкционированных навалов крупногабаритных отходов и строительного мусора на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:11
2020-07-13T13:11
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости
. Рейды "Чистая контейнерная площадка для ТКО", направленные на пресечение несанкционированных навалов крупногабаритных отходов и строительного мусора на территориях многоквартирных домов, а также частного сектора, начались в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева
, сообщает пресс-служба облправительства.
"Общественники во взаимодействии с инспекторами Госадмтехнадзора и полиции ежедневно выявляют и выносят административные наказания сотням нарушителям. Частные лица и организации сбрасывают крупногабаритные отходы, диваны, мебель, бытовую технику и строительный мусор на муниципальные контейнерные площадки. На данный момент операции по выявлению нарушителей проводятся в городских округах Красногорск, Одинцово, Наро-Фоминск, Дмитров, Домодедово, Сергиев-Посад, Пушкинский, Истра. Эта работа будет продолжена", - приводятся в сообщении слова министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.
Рейды будут проводиться в регионе регулярно. Максимальное наказание для нарушителей - 250 тысяч рублей. Ранее представителями министерства ЖКХ региона, инспекторами ГАТН и Национального экологического корпуса проводились проверки среди юридических лиц, осуществляющих утилизацию отходов неправомерным способом.