В МЧС предупредили о сильной жаре в Татарстане

КАЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Татарстане – в предстоящие двое суток в республике ожидается 35-38 градусов, сообщает региональное ГУМЧС РФ.

"Объявлено штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении на территории Республики Татарстан . Во второй половине дня 14 и 15 июля местами на территории республики ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 35-38 градусов", - говорится в сообщении со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Кроме того, по информации управления, с 18 часов 13 июля до 22 часов 14 июля местами на территории Татарстана ночью и днём ожидаются гроза, при грозе кратковременные усиления юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, в конце дня и вечером – сильный дождь, гроза, при грозе шквалистые усиления до 23 метров в секунду, локально – град.