https://ria.ru/20200713/1574271050.html
В МЧС предупредили о сильной жаре в Татарстане
Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Татарстане – в предстоящие двое суток в республике ожидается 35-38 градусов, сообщает региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:07
2020-07-13T13:07
республика татарстан (татарстан)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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республика татарстан (татарстан), общество
КАЗАНЬ, 13 июл - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Татарстане – в предстоящие двое суток в республике ожидается 35-38 градусов, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
"Объявлено штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении на территории Республики Татарстан
. Во второй половине дня 14 и 15 июля местами на территории республики ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 35-38 градусов", - говорится в сообщении со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
Кроме того, по информации управления, с 18 часов 13 июля до 22 часов 14 июля местами на территории Татарстана ночью и днём ожидаются гроза, при грозе кратковременные усиления юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, в конце дня и вечером – сильный дождь, гроза, при грозе шквалистые усиления до 23 метров в секунду, локально – град.
В связи с ожидаемыми высокими температурами воздуха ГУМЧС России по Татарстану рекомендует населению не выходить на улицу в самое жаркое время, поддерживать в помещениях прохладную температуру, закрывая днём окна и ставни, пить больше воды, избегать интенсивной физической нагрузки, делать холодные компрессы, носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей и головные уборы, избегать сладких и алкогольных напитков.