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Религия и мировоззрение
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Суд Индии передал потомкам махараштры права на храм с сокровищами
Верховный Суд Индии поддержал права бывшей королевской семьи княжества Траванкор на управление администрацией храма Падманабхасвами (Господа Вишну) в штате... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:07
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Суд Индии передал потомкам махараштры права на храм с сокровищами

13:07 13.07.2020
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© Фото : A.SavinЗдание Бомбейского Верховного суда в Бомбее, Индия
Здание Бомбейского Верховного суда в Бомбее, Индия
© Фото : A.Savin
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июл – РИА Новости. Верховный Суд Индии поддержал права бывшей королевской семьи княжества Траванкор на управление администрацией храма Падманабхасвами (Господа Вишну) в штате Керала.
Храм Падманабхасвами был перестроен в своем нынешнем виде в 18 веке королевским домом Траванкора, который правил Южной Кералой и некоторыми прилегающими частями Тамилнада. В 1949 году, через два года после обретения Индией независимости, княжество Траванкор было объединено с княжеством Кочин в штат Траванкор-Кочин, который в 1956 году стал частью штата Керала.
Суд также предоставил бывшей королевской семье Траванкора право решать вопрос об открытии хранилища с драгоценностями, которое было закрыто в течение многих лет. Королевская семья утверждала, что открытие хранилища под названием Каллара в Малаяламе принесет несчастье из-за мифического проклятия.
"Существующий комитет, назначенный Верховным судом в 2011 году, будет продолжать действовать в качестве временного механизма до тех пор, пока не будет создан окончательный комитет. Королевская семья будет составлять окончательный комитет. Открытие Каллары будет решено итоговым комитетом королевской семьи в соответствии с традициями", - постановил суд.
Спор об управлении храмом шел в Верховном суде в течение последних девяти лет в связи с обвинениями в возможных финансовых нарушениях. Даже после обретения Индией независимости храм по-прежнему находился под опекой бывшей царской семьи, для которой Господь Падманабха был их семейным божеством.
Храм Падманабхасвами вошел в Книгу рекордов Гиннеса, как самый богатый в мире. Пять из шести камер внутри храма были открыты и описаны, но хранилище под названием Каллара в Малаяламе было закрыто в течение многих лет. В сокровищнице находятся золотые и серебряные изделия, драгоценные камни и другие дары, поднесёнными Вишну. Стоимость сокровищ оценивается в несколько десятков миллиардов долларов. -0-
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