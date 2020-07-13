Минпромторг не получал обращений от производителей термометров

"Необходимо отметить, что в адрес Минпромторга России от производителей ртутных термометров не поступали обращения о нехватке каких-либо комплектующих", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день в российском реестре медицинских изделий зарегистрированы ртутные термометры не менее трех производителей, а также более 70 нертутных.

Как ранее сообщили РИА Новости в "Ригле", аптечная сеть столкнулась с нехваткой ртутных градусников, так как производителям этих изделий не хватает комплектующих, поставляемых из-за рубежа. Средневзвешенная цена ртутных градусников в России в мае выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом, до 121,4 рубля, тогда как их продажи в натуральном выражении наоборот снизились, подсчитали для РИА Новости в аналитическом агентстве DSM Group.