https://ria.ru/20200713/1574270935.html
Минпромторг не получал обращений от производителей термометров
Минпромторг России не получал обращений от производителей ртутных термометров в связи с нехваткой комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:06
2020-07-13T13:06
здоровье - общество
китай
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здоровье - общество, китай, экономика
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минпромторг России
не получал обращений от производителей ртутных термометров в связи с нехваткой комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Необходимо отметить, что в адрес Минпромторга России от производителей ртутных термометров не поступали обращения о нехватке каких-либо комплектующих", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день в российском реестре медицинских изделий зарегистрированы ртутные термометры не менее трех производителей, а также более 70 нертутных.
Как ранее сообщили РИА Новости в "Ригле", аптечная сеть столкнулась с нехваткой ртутных градусников, так как производителям этих изделий не хватает комплектующих, поставляемых из-за рубежа. Средневзвешенная цена ртутных градусников в России в мае выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом, до 121,4 рубля, тогда как их продажи в натуральном выражении наоборот снизились, подсчитали для РИА Новости в аналитическом агентстве DSM Group.
Гендиректор крупнейшего в России дистрибьютора ртутных термометров "Москва-Амрос" заявил РИА Новости, что не может обеспечить их стабильные поставки, так как спрос на термометры на китайских заводах превышает предложение в 5-6 раз из-за пандемии, нехватки комплектующих и грядущего вступления в силу Минаматской конвенции о ртути, которая, в частности, запрещает экспорт ртутных термометров из КНР
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