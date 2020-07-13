МИД выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе

Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении министерства.

В Москве также считают недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона, подчеркивается в заявлении.