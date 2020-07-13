Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574270873.html
МИД выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе
Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для стабилизации... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:06
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735169_0:0:3230:1817_1400x0_80_0_0_d874ae94c1120df21605ef74bca5e1fc.jpg
https://ria.ru/20200713/1574262780.html
1
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735169_0:0:3230:1817_1400x0_80_0_0_d874ae94c1120df21605ef74bca5e1fc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735169_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e800f6e7938d2f79334623b071db742d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735169_44:0:2092:2048_1400x0_80_0_0_787bcaaf23af05d20904d00e8ded6ccc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, безопасность

МИД выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе

13:06 13.07.2020
1004
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Москва выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и готова оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
"МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля. По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении министерства.
В Москве также считают недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона, подчеркивается в заявлении.
"Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня. Со своей стороны МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации", - добавили в ведомстве.
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
11:15
Эксперт объяснил обострение конфликта между Ереваном и Баку
820001
Обсудить 1
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АзербайджанАрменияБезопасность
Рекомендуем
Здание Бомбейского Верховного суда в Бомбее, Индия
Суд Индии передал потомкам махараштры права на храм с сокровищами
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Эксперт объяснил обострение конфликта между Ереваном и Баку
Вид на Стамбул через пролив Босфор
Турция поддержала Азербайджан из-за стычки на границе с Арменией
Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал об улучшении ситуации с доступом к онлайн-услугам
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Турции заявили, что сохранят Айя-Софию как объект всемирного наследия
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов в центре Белграда
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Сербии
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на вторник снизился на 18 копеек
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
Коронавирус
Вирусолог оценил перспективы производства вакцины от COVID-19 в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время встречи
Главы МИД Азербайджана и России обсудили инцидент на границе с Арменией
Полицейские в Китае
В Китае водитель утопил автобус с людьми "из-за недовольства жизнью"
Туристы в ресторане на высоте 2375 метров на горном курорте Красная Поляна
Ростуризм и Росконгресс запустили совместный онлайн-проект
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Число жертв коронавируса в Иране превысило 13 тысяч
Пленарное заседание Государственной Думы
Эксперты составили рейтинг депутатов Госдумы по "коэффициенту полезности"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
Лента новостейМолния