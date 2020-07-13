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ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
В Ростовской области выявили ячейку "Исламского государства"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:49
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
происшествия
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Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовало видео спецоперации против сторонников ИГ в Ростовской области.
2020-07-13T13:03
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область, происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области

13:03 13.07.2020 (обновлено: 13:49 13.07.2020)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Ростовской области выявили ячейку "Исламского государства"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В ее состав входили шесть жителей региона "из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России".
"Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях", — сказано в релизе.
Спецоперация проходила в Азовском районе. Главарь группы при задержании оказал сопротивление, открыв огонь из автомата Калашникова и подорвав самодельное взрывное устройство, в результате чего получил смертельные ранения. Остальные пятеро задержаны. Среди силовиков и гражданских пострадавших нет.
При обысках у задержанных нашли автоматы, боеприпасы, еще одно самодельное взрывное устройство и наркотики.
Возбуждены дела о теракте, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ
10 июня, 15:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
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