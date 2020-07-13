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В ДНР заявили о 39 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Украинские силовики 39 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:00
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о 39 нарушениях перемирия силовиками за неделю

13:00 13.07.2020
876
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские силовики 39 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве заявили, что с 29 июня по 6 июля зафиксировали 36 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 6 по 13 июля было зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 244 мины и снаряда калибром 120, 82 и 122 миллиметра. Повреждения получили восемь домов и четыре объекта инфраструктуры", - сказал представитель СЦКК.
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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