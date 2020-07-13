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Распространение нового коронавируса
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Число жертв коронавируса в Иране превысило 13 тысяч
Более 200 человек с коронавирусом скончались в Иране за прошедшие сутки, число жертв превысило 13 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:58
распространение нового коронавируса
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хасан роухани
коронавирусы
здоровье - общество
иран
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

Число жертв коронавируса в Иране превысило 13 тысяч

12:58 13.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Более 200 человек с коронавирусом скончались в Иране за прошедшие сутки, число жертв превысило 13 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2349 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 203 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 259 652, жертв – 13 032. При этом на данный момент выздоровели 222 539 человек.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. По словам президента Ирана Хасана Роухани, значительная часть людей соблюдает введенное правило.
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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Кроме того, Роухани на фоне недавнего скачка смертности заявил, что Иран не может себе позволить остановить деятельность предприятий и связанную с экономикой активность, которую в текущих условиях необходимо вести с соблюдением медицинских предписаний.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных. При этом власти говорят, что страна по-прежнему переживает первую волну коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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