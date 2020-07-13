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В Совбезе подсчитали ущерб от погодных ЧС
Ежегодно чрезвычайные ситуации из-за погодных катаклизмов наносят российской экономике ущерб минимум на 60 миллиардов рублей, заявил журналистам помощник... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, новости - экология, совет безопасности рф, экономика

В Совбезе подсчитали ущерб от погодных ЧС

12:58 13.07.2020 (обновлено: 13:40 13.07.2020)
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© Фото : МЧС РоссииЛиквидация ЧС в ряде районов Красноярского края
Ликвидация ЧС в ряде районов Красноярского края
© Фото : МЧС России
Ликвидация ЧС в ряде районов Красноярского края. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ежегодно чрезвычайные ситуации из-за погодных катаклизмов наносят российской экономике ущерб минимум на 60 миллиардов рублей, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.
Он отметил, что число аномальных погодных явлений растет из-за глобального изменения климата.

"На территории Российской Федерации за 2019 год зафиксировано около 900 опасных природных явлений, из которых 346 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. И 2020 год не стал исключением, уже зафиксирован рост частоты повторяемости опасных гидрометеорологических явлений", — уточнил помощник секретаря Совбеза.

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"Норникель" вложил шесть миллиардов рублей в ликвидацию разлива топлива
Изменения климата в Совбезе считают одним из ключевых долговременных факторов безопасности России.
В комиссии СБ по экологической безопасности также предложили улучшить наземную сеть прогнозирования метеорологических явлений, увеличить количество наблюдательных пунктов и специальной техники. После этого планируется развивать авиа- и космические компоненты систем мониторинга климатических явлений.
Одним из последних крупных ЧП, которые связывают с изменениями климата, стала утечка топлива в Норильске. В мае из-за резкой просадки опор фундамента резервуара ТЭЦ, принадлежащей компании из группы "Норильский никель", в водоемы разлилось около 21 тысячи кубометров дизельного топлива.
"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
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После инцидента на территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня. Следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Роспотребнадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 миллиардов рублей.
Накануне из-за аналогичного происшествия в поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС муниципального характера. Там при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошла разгерметизация трубы, из-за чего разлилось более 44 тонн горючего. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при проведении работ.
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