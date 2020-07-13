В Совбезе подсчитали ущерб от погодных ЧС

"На территории Российской Федерации за 2019 год зафиксировано около 900 опасных природных явлений, из которых 346 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. И 2020 год не стал исключением, уже зафиксирован рост частоты повторяемости опасных гидрометеорологических явлений", — уточнил помощник секретаря Совбеза.