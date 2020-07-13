В Совбезе подсчитали ущерб от погодных ЧС

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ежегодно чрезвычайные ситуации из-за погодных катаклизмов наносят российской экономике ущерб минимум на 60 миллиардов рублей, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.
Он отметил, что число аномальных погодных явлений растет из-за глобального изменения климата.
"На территории Российской Федерации за 2019 год зафиксировано около 900 опасных природных явлений, из которых 346 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. И 2020 год не стал исключением, уже зафиксирован рост частоты повторяемости опасных гидрометеорологических явлений", — уточнил помощник секретаря Совбеза.
Изменения климата в Совбезе считают одним из ключевых долговременных факторов безопасности России.
В комиссии СБ по экологической безопасности также предложили улучшить наземную сеть прогнозирования метеорологических явлений, увеличить количество наблюдательных пунктов и специальной техники. После этого планируется развивать авиа- и космические компоненты систем мониторинга климатических явлений.
Одним из последних крупных ЧП, которые связывают с изменениями климата, стала утечка топлива в Норильске. В мае из-за резкой просадки опор фундамента резервуара ТЭЦ, принадлежащей компании из группы "Норильский никель", в водоемы разлилось около 21 тысячи кубометров дизельного топлива.
"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
После инцидента на территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня. Следователи возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Роспотребнадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 миллиардов рублей.
Накануне из-за аналогичного происшествия в поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС муниципального характера. Там при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошла разгерметизация трубы, из-за чего разлилось более 44 тонн горючего. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при проведении работ.