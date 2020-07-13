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Вирусолог оценил перспективы производства вакцины от COVID-19 в России
Промышленное производство вакцины от коронавируса в России в лучшем случае — при успешном проведении всех этапов испытаний — может начаться ближе к осени, но... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:01
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михаил щелканов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Вирусолог оценил перспективы производства вакцины от COVID-19 в России

12:56 13.07.2020 (обновлено: 14:01 13.07.2020)
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл — РИА Новости. Промышленное производство вакцины от коронавируса в России в лучшем случае — при успешном проведении всех этапов испытаний — может начаться ближе к осени, но точные сроки прогнозировать преждевременно, сообщил РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что 18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев 12 июля сообщил РИА Новости, что безопасность вакцины подтверждена в ходе клинических испытаний.
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"Прошел только первый этап испытаний — испытание безвредности для людей. Надо понимать, что это далеко не завершение испытаний, они будут продолжены. Но это обнадеживает и подтверждает, что Российская Федерация обладает необходимым технологическим потенциалом", — сказал Щелканов.
По его словам, путь от вакцинного препарата до промышленного производства вакцины очень большой.
"Можно получить прекрасный вакцинный препарат, но это не значит, что получится хорошая вакцина, которая докажет свою пригодность на всех этапах испытаний. Важный момент: она должна изготавливаться в промышленных масштабах. Но не всякая вакцина может быть произведена в достаточных количествах. Она должна быть доступна для всего населения", — отметил ученый.
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Он уточнил, что прогнозировать точные сроки начала промышленного производства вакцины нельзя.
"Промышленное производство запустим только к осени, если все этапы пройдут идеально. Но загадывать тут нельзя. В биотехнологии редко все складывается идеально", — уточнил собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2013113
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Распространение нового коронавирусаМихаил ЩелкановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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