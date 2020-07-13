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В Иране задержали ряд подозреваемых в связях с зарубежными разведслужбами
Иранские силовики задержали в юго-восточной части страны несколько человек, подозреваемых в связях с зарубежной разведкой, сообщило агентство Fars со ссылкой... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:56
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иран, в мире

В Иране задержали ряд подозреваемых в связях с зарубежными разведслужбами

12:56 13.07.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Иранские силовики задержали в юго-восточной части страны несколько человек, подозреваемых в связях с зарубежной разведкой, сообщило агентство Fars со ссылкой местные судебные органы власти.
"Несколько человек, связанных с иностранными разведывательными службами, были задержаны в Кермане, после рассмотрения (дела) суд вынес вердикт. Кроме того, в Кермане были задержаны члены враждебной группировки", - цитирует агентство руководителя местного революционного суда Ахмада Корбани, который не уточнил вердикт суда.
Представитель судебной системы страны не сообщил, когда были задержаны подозреваемые, сколько их и на какие страны они работали.
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