В Иране задержали ряд подозреваемых в связях с зарубежными разведслужбами

"Несколько человек, связанных с иностранными разведывательными службами, были задержаны в Кермане, после рассмотрения (дела) суд вынес вердикт. Кроме того, в Кермане были задержаны члены враждебной группировки", - цитирует агентство руководителя местного революционного суда Ахмада Корбани, который не уточнил вердикт суда.