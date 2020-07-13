Полиция проверяет информацию о стрельбе на юго-востоке Москвы

Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Московская полиция начала проверку после заявления очевидца о стрельбе из автомобиля на юго-востоке города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сотрудники полиции проводят проверку по факту заявления очевидца, поступившего в 11.56 (в понедельник) о стрельбе из легкового автомобиля в районе Волгоградского проспекта, 177", - сказал собеседник агентства.

В полиции отмечают, что неизвестный, по словам очевидца, несколько раз выстрелил из машины и скрылся.