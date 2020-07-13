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Полиция проверяет информацию о стрельбе на юго-востоке Москвы
Московская полиция начала проверку после заявления очевидца о стрельбе из автомобиля на юго-востоке города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:55
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Полиция проверяет информацию о стрельбе на юго-востоке Москвы

12:55 13.07.2020
241
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Московская полиция начала проверку после заявления очевидца о стрельбе из автомобиля на юго-востоке города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сотрудники полиции проводят проверку по факту заявления очевидца, поступившего в 11.56 (в понедельник) о стрельбе из легкового автомобиля в районе Волгоградского проспекта, 177", - сказал собеседник агентства.
В полиции отмечают, что неизвестный, по словам очевидца, несколько раз выстрелил из машины и скрылся.
"К настоящему времени информация о пострадавших не поступала. Проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности неизвестного", - добавили в полиции.
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Вчера, 12:27
Пассажир такси устроил стрельбу на западе Москвы
020031
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
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