https://ria.ru/20200713/1574270228.html
Полиция проверяет информацию о стрельбе на юго-востоке Москвы
Московская полиция начала проверку после заявления очевидца о стрельбе из автомобиля на юго-востоке города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:55
2020-07-13T12:55
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Московская
полиция начала проверку после заявления очевидца о стрельбе из автомобиля на юго-востоке города, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сотрудники полиции проводят проверку по факту заявления очевидца, поступившего в 11.56 (в понедельник) о стрельбе из легкового автомобиля в районе Волгоградского проспекта, 177", - сказал собеседник агентства.
В полиции отмечают, что неизвестный, по словам очевидца, несколько раз выстрелил из машины и скрылся.
"К настоящему времени информация о пострадавших не поступала. Проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности неизвестного", - добавили в полиции.