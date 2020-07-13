https://ria.ru/20200713/1574270204.html
Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы
Актриса Лариса Гузеева в Instagram резко ответила своей подписчице, оставившей оскорбительный комментарий. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:55
2020-07-13T14:37
лариса гузеева
шоу-бизнес
общество
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https://ria.ru/20200329/1569304139.html
teplotechnic74
Совсем непохожа на своих милых героинь из молодости...хабалка..
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7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150062/93/1500629317_0:0:2572:1447_1400x0_80_0_0_f331f7adf87f3c4b2654e7fe8dd704d5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса гузеева, шоу-бизнес, общество