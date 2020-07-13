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Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы
Актриса Лариса Гузеева в Instagram резко ответила своей подписчице, оставившей оскорбительный комментарий. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:37
лариса гузеева
шоу-бизнес
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
лариса гузеева, шоу-бизнес, общество

Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы

12:55 13.07.2020 (обновлено: 14:37 13.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАктриса Лариса Гузеева
Актриса Лариса Гузеева
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса Лариса Гузеева в Instagram резко ответила своей подписчице, оставившей оскорбительный комментарий.
Телеведущая разместила фотографию с подругами во время съемок шоу "На дачу!".

"Похожи на алкоголичек", — написала одна из пользователей.

В ответ на комментарий Гузеева заявила, что жалеет таких "страшненьких, без мозгов и фантазий".
Актриса известна своим резким общением с подписчиками в социальных сетях. Так, например, ранее она назвала идиотами тех, кто критикует ее за появление в общественных местах без медицинской маски. Весной ведущая закрыла комментарии в Instagram и сообщила, что откроет их только после "смерти недоброжелателей".
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Совсем непохожа на своих милых героинь из молодости...хабалка..
13 июля, 13:04
tteplotechnic74
2610004
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