https://ria.ru/20200713/1574270138.html
В Германии два человека погибли при крушении небольшого самолета
Два человека погибли при крушении сверхлегкого самолета в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщило в пресс-релизе полицейское управление Карлсруэ. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:52
2020-07-13T12:52
карлсруэ
баден-вюртемберг
в мире
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https://ria.ru/20200713/1574252241.html
карлсруэ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карлсруэ, баден-вюртемберг, в мире