Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574270138.html
В Германии два человека погибли при крушении небольшого самолета
Два человека погибли при крушении сверхлегкого самолета в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщило в пресс-релизе полицейское управление Карлсруэ. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:52
карлсруэ
баден-вюртемберг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/116382/43/1163824376_0:101:2001:1226_1400x0_80_0_0_064518e3699d4cf38f5ca9b6df8d39ab.jpg
https://ria.ru/20200713/1574252241.html
карлсруэ
баден-вюртемберг
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/116382/43/1163824376_0:101:2001:1226_1400x0_80_0_0_064518e3699d4cf38f5ca9b6df8d39ab.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/116382/43/1163824376_116:0:1883:1325_1400x0_80_0_0_81a264818b2065abeaad0a6250e3ef58.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/116382/43/1163824376_337:0:1662:1325_1400x0_80_0_0_9a33bcf512841c370fd5f2a9a565bb98.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карлсруэ, баден-вюртемберг, в мире

В Германии два человека погибли при крушении небольшого самолета

12:52 13.07.2020
405
© Fotolia / JFsPicМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии
© Fotolia / JFsPic
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Два человека погибли при крушении сверхлегкого самолета в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщило в пресс-релизе полицейское управление Карлсруэ.
Самолет упал в лесистой местности близ города Райнштеттен в воскресенье вечером, 61-летний пилот и 54-летний пассажир погибли.
Причина крушения выясняется.
Кадры с места падения Ан-2 в Нижегородской области
05:28
В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб
000101
Обсудить 0
КарлсруэБаден-ВюртембергВ мире
Рекомендуем
Зал судебных заседаний
Суд оштрафовал журналиста "Эха Москвы" Плющева за пикет в поддержку Азара
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Полиция проверяет информацию о стрельбе на юго-востоке Москвы
Иранский полицейский
В Иране задержали ряд подозреваемых в связях с зарубежными разведслужбами
Отделение сгущения измельчительно-флотационного цеха Талнахской обогатительной фабрики ОАО ГМК Норильский никель
"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики из-за сброса воды
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Число жертв коронавируса в Иране превысило 13 тысяч
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В НАФИ рассказали о рисках мошенничества с банковскими картами
Кадры с места падения Ан-2 в Нижегородской области
В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы
Коронавирус
Вирусолог оценил перспективы производства вакцины от COVID-19 в России
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
В Раде потребовали создать комиссию по делам против Порошенко
Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал об улучшении ситуации с доступом к онлайн-услугам
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане после взрыва госпитализировали более 40 человек
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили о 39 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Здание Бомбейского Верховного суда в Бомбее, Индия
Суд Индии передал потомкам махараштры права на храм с сокровищами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35Власти Молдавии разработали семь моделей возвращения к учебе в школах
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
Лента новостейМолния