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Суд оштрафовал журналиста "Эха Москвы" Плющева за пикет в поддержку Азара
Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста "Эха Москвы" Александра Плющева за проведение одиночного пикета в поддержку журналиста "Новой... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:50
илья азар
татьяна фельгенгауэр
александр плющев
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
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илья азар, татьяна фельгенгауэр, александр плющев, москва, происшествия

Суд оштрафовал журналиста "Эха Москвы" Плющева за пикет в поддержку Азара

12:50 13.07.2020
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Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста "Эха Москвы" Александра Плющева за проведение одиночного пикета в поддержку журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Суд постановил назначить Плющеву штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказала Бондарева.
Алексей Венедиктов
8 июля, 16:38
Суд отклонил иск столичных властей к "Эху Москвы" на 2,4 млн рублей
В отношении Плющева был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП о нарушении установленного порядка пикетирования, по которому ему грозило до 20 тысяч рублей штрафа или обязательные работы.
Азар был задержан правоохранителями в конце мая на одиночном пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий арестовал Азара на 15 суток, поскольку во время пандемии все публичные мероприятия в столице запрещены из санитарных соображений. Позже Мосгорсуд снизил срок ареста до 10 суток.
Помимо Плющева сообщалось о задержании за пикеты в поддержку Азара журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, главного редактора "Таких дел" Анастасии Лотыревой и других.
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Илья АзарТатьяна ФельгенгауэрАлександр ПлющевМоскваПроисшествия
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