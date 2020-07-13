Суд оштрафовал журналиста "Эха Москвы" Плющева за пикет в поддержку Азара

"Суд постановил назначить Плющеву штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказала Бондарева.

В отношении Плющева был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП о нарушении установленного порядка пикетирования, по которому ему грозило до 20 тысяч рублей штрафа или обязательные работы.