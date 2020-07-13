Суд оштрафовал журналиста "Эха Москвы" Плющева за пикет в поддержку Азара

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста "Эха Москвы" Александра Плющева за проведение одиночного пикета в поддержку журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Суд постановил назначить Плющеву штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказала Бондарева.
В отношении Плющева был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП о нарушении установленного порядка пикетирования, по которому ему грозило до 20 тысяч рублей штрафа или обязательные работы.
Азар был задержан правоохранителями в конце мая на одиночном пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий арестовал Азара на 15 суток, поскольку во время пандемии все публичные мероприятия в столице запрещены из санитарных соображений. Позже Мосгорсуд снизил срок ареста до 10 суток.
Помимо Плющева сообщалось о задержании за пикеты в поддержку Азара журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, главного редактора "Таких дел" Анастасии Лотыревой и других.