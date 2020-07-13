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Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара
Подразделения Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция, заявил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:04
мевлют чавушоглу
мид турции
триполи
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
ливия
турция
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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мевлют чавушоглу, мид турции, триполи, обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, ливия, турция, в мире

Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара

12:46 13.07.2020 (обновлено: 13:04 13.07.2020)
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
АНКАРА, 13 июл - РИА Новости. Подразделения Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
"Нужно, чтобы Хафтар отошел от Сирта и Джуфры. Мы передали это российской стороне. Сейчас ведется военная подготовка к операции в Сирте, хотя мы пока ждем урегулирования за столом переговоров. Но если он (Хафтар) не отойдет, то эта решимость будет показана", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.
По его словам, Турция считает политическое решение единственно возможным для ливийского кризиса.
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"Хотя в настоящее время поддерживается перемирие, оно не работает на интересы ливийского правительства. Потому что у него есть опасения, что Хафтар не искренен. Мы думаем, что он пытается выиграть время и снова готовится к атаке. Ливийское правительство считает, что сначала нужно увидеть дорожную карту, и если в ней будут подходящие условия, оно согласится на перемирие. И это правильно", - добавил турецкий министр.
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Мевлют ЧавушоглуМИД ТурцииТриполиОбострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЛивияТурцияВ мире
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