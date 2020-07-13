Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара

"Нужно, чтобы Хафтар отошел от Сирта и Джуфры. Мы передали это российской стороне. Сейчас ведется военная подготовка к операции в Сирте, хотя мы пока ждем урегулирования за столом переговоров. Но если он (Хафтар) не отойдет, то эта решимость будет показана", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

"Хотя в настоящее время поддерживается перемирие, оно не работает на интересы ливийского правительства. Потому что у него есть опасения, что Хафтар не искренен. Мы думаем, что он пытается выиграть время и снова готовится к атаке. Ливийское правительство считает, что сначала нужно увидеть дорожную карту, и если в ней будут подходящие условия, оно согласится на перемирие. И это правильно", - добавил турецкий министр.