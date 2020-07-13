https://ria.ru/20200713/1574269891.html
Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара
Подразделения Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция, заявил... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:46
2020-07-13T13:04
мевлют чавушоглу
мид турции
триполи
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
ливия
турция
в мире
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триполи
ливия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мевлют чавушоглу, мид турции, триполи, обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, ливия, турция, в мире
АНКАРА, 13 июл - РИА Новости.
Подразделения Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром
должны отойти из Сирта и Джуфры, иначе против них будет начата военная операция, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
.
В Ливии
продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи
и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет
.
"Нужно, чтобы Хафтар отошел от Сирта и Джуфры. Мы передали это российской стороне. Сейчас ведется военная подготовка к операции в Сирте, хотя мы пока ждем урегулирования за столом переговоров. Но если он (Хафтар) не отойдет, то эта решимость будет показана", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.
По его словам, Турция
считает политическое решение единственно возможным для ливийского кризиса.
"Хотя в настоящее время поддерживается перемирие, оно не работает на интересы ливийского правительства. Потому что у него есть опасения, что Хафтар не искренен. Мы думаем, что он пытается выиграть время и снова готовится к атаке. Ливийское правительство считает, что сначала нужно увидеть дорожную карту, и если в ней будут подходящие условия, оно согласится на перемирие. И это правильно", - добавил турецкий министр.