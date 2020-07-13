В Раде потребовали создать комиссию по делам против Порошенко

Руководитель группы следователей, занимающихся делами, в которых фигурирует Порошенко, Олег Корецкий ранее заявил, что, по его мнению, в ряде дел в отношении Порошенко нет состава преступления, и их следует закрыть. Следователь также отметил, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства Госбюро расследований в делах, касающихся Порошенко, если такое дело будет возбуждено. В самом ГБР слова Корецкого опровергли и назвали их политически мотивированными. Также в ведомстве добавили, что следователь планировал уволиться, так как был пойман на "сливе" служебной информации. Корецкий заявил, что подал иск против Государственного бюро расследований из-за предупреждения о его увольнении из ведомства.