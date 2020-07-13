https://ria.ru/20200713/1574269821.html
В Раде потребовали создать комиссию по делам против Порошенко
Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко в Верховной раде Украины требует создать в парламенте временную следственную комиссию... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:45
2020-07-13T12:45
ирина венедиктова
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
приватбанк
игорь коломойский
украина
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина венедиктова, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, приватбанк, игорь коломойский, украина, в мире
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости.
Фракция партии "Европейская солидарность
" экс-президента Петра Порошенко в Верховной раде Украины
требует создать в парламенте временную следственную комиссию относительно "фальсификации дел" против лидера партии и бывшего главы государства, заявила сопредседатель фракции, народный депутат Ирина Геращенко
.
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко
. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой
, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка
, еще четыре были возбуждены ею. В пятницу адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что офис генпрокурора Украины возбудил еще четыре дела против его подзащитного по заявлениям экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского
относительно деятельности банка.
"Европейская солидарность требует создания временной следственной комиссии относительно фальсификации дел против лидера оппозиции, пятого президента Украины Петра Порошенко и давления на Госбюро расследований и другие силовые структуры", - сказала Геращенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.
Руководитель группы следователей, занимающихся делами, в которых фигурирует Порошенко, Олег Корецкий ранее заявил, что, по его мнению, в ряде дел в отношении Порошенко нет состава преступления, и их следует закрыть. Следователь также отметил, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства Госбюро расследований в делах, касающихся Порошенко, если такое дело будет возбуждено. В самом ГБР слова Корецкого опровергли и назвали их политически мотивированными. Также в ведомстве добавили, что следователь планировал уволиться, так как был пойман на "сливе" служебной информации. Корецкий заявил, что подал иск против Государственного бюро расследований из-за предупреждения о его увольнении из ведомства.