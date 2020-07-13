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В Подмосковье отметили снижение заболеваемости туберкулезом
Заболеваемость туберкулезом снизилась в Московской области на 4,5% с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:45
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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353
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье отметили снижение заболеваемости туберкулезом

12:45 13.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом снизилась в Московской области на 4,5% с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.
"По итогам первого полугодия число впервые выявленных больных туберкулезом на территории Подмосковья составило 762 человека, на 162 меньше, чем годом ранее. Во многом снижения заболеваемости удается добиваться благодаря установке в медорганизациях современного медицинского оборудования", - рассказал главный внештатный специалист-фтизиатр Московской области Сергей Смердин, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, в 2019 году в региональные больницы закупили 23 флюорографа, которые применяются для выявления заболеваний органов дыхания.
В Подмосковье работает Центр госпитализации больных туберкулезом, позволяющий контролировать госпитализацию пациентов в профильные отделения медицинских организаций на территории всего региона, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
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