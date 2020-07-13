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Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала решение Басманного суда Москвы, заключившего его под арест, сообщил РИА Новости адвокат Борис... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:41
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

12:41 13.07.2020
8681
© РИА Новости / Григорий СысоевГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала решение Басманного суда Москвы, заключившего его под арест, сообщил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.
"Мы подали апелляционную жалобу на решение о заключении под стражу", - сказал адвокат.
Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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