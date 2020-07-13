https://ria.ru/20200713/1574269446.html
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала решение Басманного суда Москвы, заключившего его под арест, сообщил РИА Новости адвокат Борис... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:41
2020-07-13T12:41
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574242137.html
4
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия