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Распространение нового коронавируса
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В ВСУ не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Новых случаев заражения коронавирусом в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки не зафиксировали, всего болеют 143 человека, выздоровели уже 443 человека,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:41
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
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украина
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВСУ не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки

12:41 13.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Новых случаев заражения коронавирусом в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки не зафиксировали, всего болеют 143 человека, выздоровели уже 443 человека, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зафиксировали", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро понедельника в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 443 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 535 человек.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54133 случая инфицирования COVID-19, скончались 1398 человек, выздоровели 26503 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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