https://ria.ru/20200713/1574269364.html
В ВСУ не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Новых случаев заражения коронавирусом в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки не зафиксировали, всего болеют 143 человека, выздоровели уже 443 человека,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:41
2020-07-13T12:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости.
Новых случаев заражения коронавирусом
в Вооруженных силах Украины
за минувшие сутки не зафиксировали, всего болеют 143 человека, выздоровели уже 443 человека, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ
.
"За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зафиксировали", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро понедельника в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 443 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 535 человек.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54133 случая инфицирования COVID-19, скончались 1398 человек, выздоровели 26503 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.