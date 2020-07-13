В ВСУ не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки

"За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зафиксировали", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро понедельника в ВСУ болеют 143 человека, всего за время пандемии выздоровели 443 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 535 человек.