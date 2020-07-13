Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574269251.html
В Совбезе назвали один из ключевых факторов безопасности России
Изменения климата, ведущие к чрезвычайным ситуациям, стали одним из ключевых факторов безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совбеза РФ... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:41
россия
совет безопасности рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155545/11/1555451101_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70ba62ecfdb0572003995d16da209f28.jpg
https://ria.ru/20200713/1574253737.html
https://ria.ru/20200708/1574054222.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155545/11/1555451101_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70ba62ecfdb0572003995d16da209f28.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155545/11/1555451101_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_f44802062effb4f9a8c7cd1d0f3f6210.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155545/11/1555451101_172:0:2220:2048_1400x0_80_0_0_a137df8830f6130c8597a90b6ed3894d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет безопасности рф, безопасность

В Совбезе назвали один из ключевых факторов безопасности России

12:37 13.07.2020 (обновлено: 12:41 13.07.2020)
1261
© РИА Новости / Владимир ВяткинМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Изменения климата, ведущие к чрезвычайным ситуациям, стали одним из ключевых факторов безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совбеза РФ Александр Абелин.
"Значительные негативные последствия, которые стали оказывать опасные гидрометеорологические явления на экономику страны и на нормальную жизнедеятельность населения, предопределили необходимость учета изменений климата в качестве одного из ключевых долговременных факторов безопасности России и тем самым обусловили необходимость совершенствования системы обеспечения гидрометеорологической безопасности", - сказал Абелин.
Этот вопрос рассматривался межведомственной комиссией Совбеза по экологической безопасности, в состав которой входят представители всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, добавил он.
"Было отмечено, что для этих целей в первую очередь требуется повышение эффективности функционирования системы наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических явлений, а также информирования об опасных природных и техногенных явлениях. Для этого необходима модернизация и расширение наземной гидрометеорологической сети, увеличение количественного состава пунктов государственной наблюдательной сети с учетом географических особенностей территории до необходимых нормативов плотности пунктов наблюдений, а также дополнительное техническое оснащение современным оборудованием", - сказал помощник секретаря СБ.
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
08:01
В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
В дальнейшем эти меры должны быть поддержаны развитием авиа- и космического компонентов национальной системы мониторинга и прогнозирования гидрометеорологических явлений, добавил Абелин.
"Как представляется, указанные меры позволят повысить точность и оперативность прогноза, информирования об опасных природных явлениях, тем самым существенно сократив наносимый погодозависимым отраслям экономики и гражданам нашей страны ущерб", - отметил он.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
8 июля, 13:19
"Норникель" оспорил размер вреда от разлива топлива
811003
Обсудить 1
РоссияСовет Безопасности РФБезопасность
Рекомендуем
Легкий скоростной броневик Стрела
В России создали легкий скоростной броневик "Стрела"
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара
Автомобиль Следственного комитета РФ
В поле у подмосковной деревни Матвейково нашли человеческий череп
Работа аптеки
Производитель объяснил рост цены на анальгин
Поваленное ветром дерево
В Тольятти ветер повалил десятки деревьев
Украинская военная техника на Донбассе
Украина проведет в Херсонской области учения по эстонской модели
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В ФПА объяснили дисциплинарные дела против адвокатов по делу Ефремова
Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Побережье Карского моря летом. 2016.
Полюс холода превратился в полюс жары. Природа сошла с ума?
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
"Норникель" вложил шесть миллиардов рублей в ликвидацию разлива топлива
Юрий Трутнев
Трутнев напомнил о ситуации с выборами Фургала губернатором
Сотрудница и клиент в отделении банка Совкомбанк в Москве
В Совбезе назвали риски для банковской сферы в России из-за коронавируса
Коронавирус
Вирусолог оценил перспективы производства вакцины от COVID-19 в России
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
Зал судебных заседаний
Суд оштрафовал журналиста "Эха Москвы" Плющева за пикет в поддержку Азара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
Лента новостейМолния