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В Тольятти ветер повалил десятки деревьев
Шквалистый ветер повалил десятки деревьев в городе Тольятти Самарской области, повреждены автомобили и деревянный домик на турбазе, люди не пострадали, сообщает РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:37
тольятти
происшествия
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РИА Новости
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353
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тольятти, происшествия

В Тольятти ветер повалил десятки деревьев

12:37 13.07.2020
1522
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоваленное ветром дерево
Поваленное ветром дерево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Поваленное ветром дерево. Архивное фото
САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер повалил десятки деревьев в городе Тольятти Самарской области, повреждены автомобили и деревянный домик на турбазе, люди не пострадали, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.
По ее данным, гроза и шквалистый ветер обрушились на Тольятти и пригород прошедшей ночью, больше других непогода затронула Автозаводский район. В паблике "Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте" жители города выкладывают фотографии поврежденных поваленными деревьями автомобилей, сорванных кровель зданий и перевернутых остановок.
"Как рассказал на аппаратном совещании и. о. главы администрации Автозаводского района Виталий Мокроусов, по предварительным данным, в Новом городе упало порядка 20 деревьев, повреждено 14 автомобилей: три - на муниципальной территории, остальные – на придомовых", - говорится в сообщении.
Кроме того, ветром перевернуло один остановочный павильон на улице Революционной в районе храма, в 10 квартале у ТД "Славянский" элементами кровли и рекламных конструкций повреждено как минимум десять автомобилей.
Дождь
11:31
В Московской области во вторник ожидается гроза и сильный ветер
По информации пресс-службы, за прошедшую ночь на пульт ЕДДС поступило 12 сообщений об упавших деревьях в различных частях города. "На территории турбазы "Березка" большая сосна упала на деревянный домик, где находилось девять человек. По счастливой случайности никто не пострадал. По пути следования к турбазе спасателям пришлось расчищать подъездные пути, так как несколько упавших деревьев перекрыли дорогу рядом с жилым массивом "Золотой берег". В данном месте были зафиксированы повреждения припаркованных автомобилей", - цитирует директора МКУ "Центр гражданской защиты Тольятти" Андрея Дербенева пресс-служба.
Также 26 деревьев повреждены на территории детсадов и школ. Отмечается, что в настоящее время спасатели еще привлекаются к работам по устранению последствий ночного урагана, специалистами департамента городского хозяйства совместно с районными администрациями и управляющими компаниями собирается полная информация о повреждениях.
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