В Тольятти ветер повалил десятки деревьев

САМАРА, 13 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер повалил десятки деревьев в городе Шквалистый ветер повалил десятки деревьев в городе Тольятти Самарской области , повреждены автомобили и деревянный домик на турбазе, люди не пострадали, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

По ее данным, гроза и шквалистый ветер обрушились на Тольятти и пригород прошедшей ночью, больше других непогода затронула Автозаводский район. В паблике "Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте" жители города выкладывают фотографии поврежденных поваленными деревьями автомобилей, сорванных кровель зданий и перевернутых остановок.

"Как рассказал на аппаратном совещании и. о. главы администрации Автозаводского района Виталий Мокроусов, по предварительным данным, в Новом городе упало порядка 20 деревьев, повреждено 14 автомобилей: три - на муниципальной территории, остальные – на придомовых", - говорится в сообщении.

Кроме того, ветром перевернуло один остановочный павильон на улице Революционной в районе храма, в 10 квартале у ТД "Славянский" элементами кровли и рекламных конструкций повреждено как минимум десять автомобилей.

По информации пресс-службы, за прошедшую ночь на пульт ЕДДС поступило 12 сообщений об упавших деревьях в различных частях города. "На территории турбазы "Березка" большая сосна упала на деревянный домик, где находилось девять человек. По счастливой случайности никто не пострадал. По пути следования к турбазе спасателям пришлось расчищать подъездные пути, так как несколько упавших деревьев перекрыли дорогу рядом с жилым массивом "Золотой берег". В данном месте были зафиксированы повреждения припаркованных автомобилей", - цитирует директора МКУ "Центр гражданской защиты Тольятти" Андрея Дербенева пресс-служба.