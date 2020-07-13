Производитель объяснил рост цены на анальгин

НОВОСИБИРСК, 13 июл — РИА Новости. Цены на анальгин от новосибирского фармпроизводителя Renewal ("ПФК Обновление") в первом полугодии 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за удорожания импортных составляющих, сообщил РИА Новости директор по маркетингу компании Денис Лубов.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы сообщила, что цены на популярное обезболивающее в России выросли чуть более чем на четверть, а в коммерческих структурах якобы есть данные о подорожании анальгина до 38 процентов.

"Среднее подорожание упаковки таблеток "Анальгин" 500 миллиграмм от Renewal ("ПФК Обновление") составило 16,5 процента за период первого полугодия 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года. Это не связано с пандемией, причина в удорожании импортируемой составляющей продукции", — пояснил представитель компании.