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Производитель объяснил рост цены на анальгин
Цены на анальгин от новосибирского фармпроизводителя Renewal ("ПФК Обновление") в первом полугодии 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:36
россия
общество
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, общество

Производитель объяснил рост цены на анальгин

12:35 13.07.2020 (обновлено: 13:36 13.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота аптеки
Работа аптеки
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа аптеки. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 июл — РИА Новости. Цены на анальгин от новосибирского фармпроизводителя Renewal ("ПФК Обновление") в первом полугодии 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за удорожания импортных составляющих, сообщил РИА Новости директор по маркетингу компании Денис Лубов.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы сообщила, что цены на популярное обезболивающее в России выросли чуть более чем на четверть, а в коммерческих структурах якобы есть данные о подорожании анальгина до 38 процентов.
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"Среднее подорожание упаковки таблеток "Анальгин" 500 миллиграмм от Renewal ("ПФК Обновление") составило 16,5 процента за период первого полугодия 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года. Это не связано с пандемией, причина в удорожании импортируемой составляющей продукции", — пояснил представитель компании.
Он отметил, что в ближайшее время дальнейшего роста цен не предвидится. В компании также не ожидают проблем с поставками анальгина в аптечные сети.
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РоссияОбщество
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