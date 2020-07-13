https://ria.ru/20200713/1574269035.html
Производитель объяснил рост цены на анальгин
Цены на анальгин от новосибирского фармпроизводителя Renewal ("ПФК Обновление") в первом полугодии 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:35
2020-07-13T13:36
россия
общество
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РИА Новости
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россия, общество
НОВОСИБИРСК, 13 июл — РИА Новости. Цены на анальгин от новосибирского фармпроизводителя Renewal ("ПФК Обновление") в первом полугодии 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за удорожания импортных составляющих, сообщил РИА Новости директор по маркетингу компании Денис Лубов.
Ранее газета "Известия"
со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы сообщила, что цены на популярное обезболивающее в России выросли чуть более чем на четверть, а в коммерческих структурах якобы есть данные о подорожании анальгина до 38 процентов.
"Среднее подорожание упаковки таблеток "Анальгин" 500 миллиграмм от Renewal ("ПФК Обновление") составило 16,5 процента за период первого полугодия 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года. Это не связано с пандемией, причина в удорожании импортируемой составляющей продукции", — пояснил представитель компании.
Он отметил, что в ближайшее время дальнейшего роста цен не предвидится. В компании также не ожидают проблем с поставками анальгина в аптечные сети.