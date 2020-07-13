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В поле у подмосковной деревни Матвейково нашли человеческий череп
Человеческий череп найден в поле у подмосковной деревни Матвейково, начата доследственная проверка, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:35
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
ступино
происшествия
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московская область (подмосковье)
ступино
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ступино, происшествия

В поле у подмосковной деревни Матвейково нашли человеческий череп

12:35 13.07.2020
626
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Человеческий череп найден в поле у подмосковной деревни Матвейково, начата доследственная проверка, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
"Двенадцатого июля на поле около деревни Матвейково в Ступинском городском округе грибниками обнаружен череп человека. По данному факту следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сотрудник полиции
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)СтупиноПроисшествия
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